Centralny Zarząd Służby Więziennej przeprowadził szeroko zakrojony przetarg na dostawę nowoczesnych pistoletów dla swoich funkcjonariuszy. W wyniku postępowania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem producentów broni, wybrano turecki pistolet CANIK TP9 METE SFT.

Decyzja o wyborze właśnie tego modelu zapadła po szczegółowej analizie wielu ofert. Kluczowe kryteria wyboru to cena, długość okresu gwarancyjnego oraz parametry techniczne broni, które musiały spełniać rygorystyczne wymagania Służby Więziennej.

Turecki pistolet dla Służby Więziennej

Pistolet CANIK TP9 METE SFT wyróżnia się niezawodnością, ergonomią, możliwością dostosowania do indywidualnych preferencji użytkownika oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Nowe pistolety zastąpią część dotychczasowego uzbrojenia funkcjonariuszy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zaawansowanym technologiom, nowe pistolety zapewnią większą precyzję, niezawodność i łatwość obsługi.

Obecnie funkcjonariusze Służby Więziennej, szczególnie ci odpowiedzialni za interwencje, są wyposażeni w różnorodną broń palną. Najczęściej spotykane są pistolety Walther P-99AS produkowane w Polsce oraz popularne na całym świecie pistolety Glock 17. Oprócz pistoletów, w arsenałach służb więziennych znajdują się także 9-mm pistolety maszynowe PM-98/PM-06, strzelby powtarzalne Mossberg 500 Persuader kalibru 12 oraz karabinki Beretta ARX160A3.

Polskie konstrukcje poza przetargiem

Niestety, żaden produkt rozbudowywanej obecnie polskiej zbrojeniówki nie wziął udziału w przetargu. Nasz flagowy pistolet dla służb, produkowany w Radomiu, VIS 100 posiada kurek, natomiast w warunkach przetargu poszukiwała dostawcy pistolet typu bijnikowego (bezkurkowego) działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, z ryglowaniem zamka przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej oraz z mechanizmem uderzeniowo-spustowym (alternatywnie Single Action/Double Action, Single Action Only, Semi Double Action Only – samonapinającym z częściowym napięciem iglicy, lub Double Action Only – tylko systemem podwójnego działania – samonapinaniem).

Różnica polega na tym, że wykonując strzał z polskiej broni trzeba napiąć nie tylko iglicę, ale również i zwolnić blokadę kurka. Ruch ten wykonywany jest poprzez dociśnięcie języka spustowego. Mechanizmy kurkowe mają więc odrobinę większe opory przy wykonywaniu strzału. Dla przygotowanej do prowadzenia działań w niewielkich pomieszczeniach i korytarzach Służby Więziennej ta mikroróżnica może oznaczać skuteczność interwencji.

To już kolejny przetarg, gdzie polskie konstrukcje okazały się niewystarczające dla służb. Dla przykłady w 2020 roku policja zakupiła 6132 sztuki włoskiej Beretta APX. Obecnie w formacji więcej jest tylko P99 i Glocków.