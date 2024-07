Amazon, światowy lider w dziedzinie technologii i handlu elektronicznego, od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Tegoroczny „Raport nt. zrównoważonego rozwoju” stanowi podsumowanie działań, których zwieńczeniem będzie osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto do 2040 r. – zgodnie z zobowiązaniem firmy w ramach Deklaracji Klimatycznej.

Wykorzystywanie bezemisyjnych źródeł energii w całej działalności, obniżenie całkowitego śladu węglowego oraz poziomu emisji CO2, a także wyeliminowanie odpadów i plastiku jednorazowego użytku w dostawach do klientów, to cele, do których dąży Amazon. Najnowszy „Raport nt. zrównoważonego rozwoju” pokazuje szeroki wachlarz aktywności i osiągnięć lidera e-commerce w drodze do neutralności węglowej.

– Najnowszy „Raport nt. zrównoważonego rozwoju” Amazon pokazuje, że firma konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz wspierając klientów i partnerów biznesowych w dążeniu do neutralności węglowej. Dzięki tym działaniom Amazon nie tylko zmniejsza swój wpływ na planetę, ale także wyznacza nowe standardy odpowiedzialności korporacyjnej w skali globalnej – podkreśla Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

100 proc. energii ze źródeł odnawialnych 7 lat przed terminem

Amazon w 2019 r. zobowiązał się, że do 2030 r. cała energia wykorzystywana przez firmę będzie pochodziła z OZE. Dzięki inwestycjom w ponad 500 projektów solarnych i wiatrowych na całym świecie, cel ten został osiągnięty już w 2023 r., siedem lat przed pierwotnie zakładanym terminem. Obecnie Amazon, będący już przez 4 lata z rzędu największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej na świecie, zasila energią pochodzącą w 100 proc. z OZE nie tylko swoje centra logistyczne, ale także m.in. budynki korporacyjne, sklepy spożywcze i centra danych.

– Mimo osiągnięcia tak ważnego dla nas celu, Amazon nadal będzie intensywnie inwestować w projekty związane z energią słoneczną i wiatrową, badając jednocześnie inne bezemisyjne źródła, jak energia jądrowa, magazynowanie energii w akumulatorach i nowe technologie, które mogą pomóc w zasilaniu działalności przez nadchodzące dziesięciolecia – podkreśla Kara Hurst, wiceprezeska ds. ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju Amazon.

Redukcja śladu węglowego oraz poziomu emisji dwutlenku węgla

Amazon sukcesywnie zmniejsza również swój całkowity ślad węglowy. W 2023 r. firma zredukowała go o 3 proc., równocześnie z dynamicznym rozwojem we wszystkich obszarach działalności. Intensywność emisji dwutlenku węgla udało się przy tym zmniejszyć o 13 proc. Ponadto, aby zredukować emisję CO2 z transportu, Amazon inwestuje w elektryczne pojazdy dostawcze. W zeszłym roku firma dostarczyła 680 milionów przesyłek za pomocą ponad 24 000 samochodów elektrycznych. Oprócz tego Amazon projektuje swoje urządzenia z myślą o niskim zużyciu energii. Ponad 67 proc. urządzeń Echo i Fire TV zostało wyposażonych w tryb Low Power, który pozwala zmniejszyć zużycie energii w okresach bezczynności.

Eliminacja odpadów z plastiku oraz efektywne wykorzystanie zasobów wodnych

Aby zmniejszyć ilość plastiku, który trafia do ekosystemów naturalnych, w tym do oceanów, konieczna jest jak najszybsza eliminacja tego typu odpadów. Amazon od lat podejmuje działania skutecznie redukujące użycie plastiku jednorazowego użytku. W Europie firma zastąpiła jednorazowe plastikowe opakowania ich papierowymi i kartonowymi odpowiednikami, nadającymi się w 100 proc. do recyklingu. Jednocześnie – od 2015 r. Amazon zmniejszył średnią wagę opakowania na przesyłkę o 43 proc., co pozwoliło na redukcję ponad 3 mln ton materiałów opakowaniowych. Firma inwestuje przy tym w projekty mające na celu poprawę efektywności zużycia wody i jej uzupełniania. W 2023 r. zrealizowała 15 projektów, które zwróciły lokalnym społecznościom 3,5 mld litrów wody.

Wsparcie dla konsumentów podczas codziennych zakupów

Amazon aktywnie rozwija autorski program Climate Pledge Friendly (CPF) po to, by ułatwić klientom wybór i zakup produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, które zostały zweryfikowane przez przynajmniej jedną niezależną, renomowaną jednostkę certyfikującą lub przez sam Amazon. W 2023 r. w ramach programu Climate Pledge Friendly na Amazon było dostępnych ponad 1,4 mln takich zweryfikowanych produktów – czyli o 157 proc. więcej niż w 2022 r.

Edukacja i technologiczne wsparcie dla biznesów

W ramach szeroko zakrojonych działań prośrodowiskowych Amazon uruchomił platformę edukacyjną Amazon Sustainability Exchange, która oferuje darmowe zasoby i wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie innych firm w ich drodze do dekarbonizacji. Co więcej, centra danych Amazon Web Services (AWS) zostały stworzone z myślą o przedsiębiorcach i organizacjach, które po przeniesieniu się ze swojego lokalnego środowiska do centrów danych AWS mogą zmniejszyć swój ślad węglowy wynikający z obciążeń związanych z AI i uczeniem maszynowym nawet o 99 proc.

