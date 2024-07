Polska Grupa Zbrojeniowa stoi u progu realizacji jednego z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu obronnego. Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu Defence24.pl, już w sierpniu tego roku mają rozpocząć się negocjacje dotyczące pierwszej umowy wykonawczej na dostawę bojowych wozów piechoty Borsuk.

Pierwsza umowa, która ma dotyczyć zakupu 159 wozów Borsuk, ma zostać podpisana w sierpniu. Całkowita wartość umowy ramowej, podpisanej w lutym 2023 roku, przekracza tysiąc sztuk bojowych wozów piechoty oraz około 400 pojazdów specjalistycznych na bazie jego podwozia. Do tej grupy należą m.in. transportery rozpoznawcze, wozy dowodzenia, wozy ewakuacji medycznej oraz transportery rozpoznania skażeń.

Warto podkreślić, że Borsuk to w pełni polski projekt, który powstał dzięki współpracy wielu polskich przedsiębiorstw. Jego produkcja nie tylko wzmocni polski przemysł obronny, ale również stworzy nowe miejsca pracy.

BWP Borsuk - polska odpowiedź na współczesne wyzwania pola walki

Borsuk, to nowoczesny bojowy wóz piechoty zaprojektowany i produkowany w Polsce przez Hutę Stalową Wolę. Ten zaawansowany pojazd, oparty na uniwersalnej, modułowej platformie gąsienicowej (UMPG), stanowi istotne wzmocnienie potencjału polskich sił zbrojnych.

Sercem Borsuka jest zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, wyposażony w amerykańską armatę automatyczną Bushmaster Mk.44S. To potężne narzędzie pozwala na prowadzenie ognia różnymi rodzajami amunicji, w tym programowalnej, co znacznie zwiększa elastyczność i skuteczność pojazdu na polu walki. Dodatkowo, Borsuk wyposażony jest w sprzężony z armatą zmodyfikowany karabin maszynowy polskiej produkcji 7,62 mm UKM-2000C oraz podwójny wyrzutnik przeciwpancernych pocisków kierowanych, co czyni go groźnym przeciwnikiem dla wszelkich celów.

Borsuk został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa załodze i transportowanym żołnierzom. Dzięki solidnemu opancerzeniu i zaawansowanym systemom ochronnym, pojazd jest w stanie wytrzymać ostrzał z broni strzeleckiej i granatników. Co więcej, Borsuk jest przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych, co zwiększa jego mobilność na polu walki.

BWP Borsuk wyróżnia się wysoką mobilnością zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Na drogach utwardzonych może osiągnąć prędkość nawet 65 km/h, a podczas pływania – 8 km/h. Dzięki temu jest w stanie szybko reagować na zmieniającą się sytuację taktyczną i wspierać piechotę w różnych warunkach.