Jak podaje Wirtualna Polska, Daniel Obajtek, były szef Orlenu, zadeklarował dorabianie w węgierskiej spółce związanej biznesowo ze środowiskiem zięcia Viktora Orbana i węgierskim rządem. W ciągu miesiąca dostaje tam więcej niż wynosi podstawowa pensja eurodeputowanego.

W latach 2021-2024 - głównie jako prezes Orlenu - Obajtek zarobił 10 429 851 zł. Wirtualna Polska dotarła do oświadczenia majątkowego świeżo upieczonego europosła.

Tyle zarobił Obajtek w Orlenie

Jak podaje WP, według deklaracji zarobki Obajtka w Orlenie prezentują się następująco:

jako prezes zarządu ORLEN S.A. w 2021 r. – 2 287 418 zł,

prezes zarządu ORLEN S.A. w 2022 r. – 2 413 273 zł,

prezes zarządu ORLEN S.A. w 2023 r. – 2 789 035 zł,

prezes Zarządu ORLEN S.A. w 2024 r. – 1 686 057 PLN

Ponadto polityk wykazał również następujące zarobki:

jako członek Rady Nadzorczej ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. za 2022 r.- 328 750 zł

członek Rady Nadzorczej ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. za 2023 r. – 689 625 zł

członek Rady Nadzorczej ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. za 2024 r. – 142 017 zł

członek Rady Nadzorczej Globe Trade Centre za 2022 r.– 93 676 zł.

Dodatkowa praca na Węgrzech

W dokumencie, do którego dotarł serwis, wynika, że Obajtek może liczyć na 15 tys. euro miesięcznie jako dyrektor rozwoju biznesu międzynarodowego Bayer Construct Zrt.

"To węgierska firma, na czele której stoi Atylla Balazs. Nazwisko tego węgierskiego biznesmena pojawiło się w polskich mediach na początku czerwca 2024 roku za sprawą śledztwa dziennikarzy Fronstory i Radia Zet. Redakcje po dziennikarskim śledztwie poinformowały wówczas, że Daniel Obajtek w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do PE mieszkał w luksusowym apartamencie, który należy do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem Viktora Orbána i węgierskim rządem. Podkreślono, że właścicielami spółki BBID są właśnie Attyla Balazs oraz Laszlo Dicso. Balazs jest partnerem biznesowym Istvana Tiborcza, męża najstarszej córki premiera Orbána, Raheli. Z kolei Laszlo Dicso pojawiał się we władzach spółek związanych z Tiborczem" - czytamy w artykule WP.pl.

Potwierdziły się również doniesienia "Faktu", który podawał, że żona Zbigniewa Ziobry współpracuje z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Patrycja Kotecka-Ziobro jest asystentką akredytowaną dla grupy europosłów, do której należy Obajtek.

Dodatkowo w oświadczeniu polityk podał, że rozpoczyna kadencję z 1 050 000 zł i 20 000 euro oszczędności. "Wykazał też dom o powierzchni 270 metrów kw. z prawem nieodpłatnego dożywotniego użytkowania, którego wartość określił na pół miliona zł. Polityk PiS wykazał również gospodarstwa rolne o powierzchni kolejno: 3,49 ha, 0,43 ha i 11,5195 ha. Obajtek dzieła sztuki i zegarki wycenił na 200 tys. zł" - czytamy.