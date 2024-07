PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników. Program wsparcia obejmie do 250 osób w grupach zawodowych związanych z branżą kolejową.

– List intencyjny dziś podpisany jest kontynuacją realizacji programu zapewnienia miejsc pracy dla pracowników PKP CARGO S.A. Dzięki takim działaniom wpływamy bezpośrednio na poprawę sytuacji Spółki i pokazujemy autentyczną otwartość w zakresie wsparcia dla naszych Pracowników. Mocno wierzę, że synergia spółek kolejowych przyniesie wymierne efekty wszystkim zaangażowanym w ten proces – mówi Monika Starecka, p.o. Członek Zarządu ds. Finansowych PKP Cargo.

Zwolnienia w PKP Cargo

Przypomnijmy: niedawno spółka ogłosiła zamiar zwolnienia do 30 proc. załogi. czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

Pracownikom w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładach i Centrali Spółki oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji.

O widmie zwolnień rozmawialiśmy z Leszkiem Miętkiem, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

– Pozostała nam jedyna alternatywa – jako kolejarze zwykliśmy rozwiązywać problemy przy stole negocjacyjnym, ale niestety – minister nie chce z nami rozmawiać – mówi w rozmowie z Gazetą Prawną Miętek.

– Minister infrastruktury i zarząd odnoszę wrażenie chce tych protestów. Prezes Marcin Wojewódka mówi w mediach, że jak tylko wejdzie restrukturyzacja sanacyjna i skończą się osłony, to pierwsi do będą związkowcy. My o tej sytuacji będziemy powiadamiali instytucje międzynarodowe, bo jeśli tak wygląda w Polsce dialog społeczny, to my za niego podziękujemy – konstatuje nasz rozmówca.

Zatrudnienie w PKP PLK

Jak czytamy w informacji prasowe, zarząd PKP Cargo, mając na uwadze "dobro pracowników zagrożonych zwolnieniami, cały czas prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogłyby być pracodawcą dla zwalnianych pracowników".

- Wszelkie działania, które podejmujemy jako Zarząd PKP CARGO S.A. są nakierowane na rzeczywistą pomoc dla naszych Pracowników. Jest to czwarty list intencyjny jaki podpisaliśmy z kolejną spółką kolejową, dzięki czemu pracę może kontynuować ponad 1000 pracowników. Szereg korzyści jakie wynikają z obustronnej współpracy pozwalają z nadzieją patrzeć na dalsze procesy restrukturyzacyjne w naszej Spółce – powiedział Paweł Miłek, p.o. Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Jak podano, w ciągu ostatniego miesiąca Spółka PKP CARGO podpisała listy intencyjne z POLREGIO S.A. na zatrudnienie do 300 osób, z PKP INERCITY S.A. na zatrudnienie do 400 osób oraz z PKP INTERCITY REMTRAK S.A. na zatrudnienie do 300 osób. Wszystkie te programy już są lub będą realizowane w najbliższych tygodniach.