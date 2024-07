Agencja Uzbrojenia ogłosiła podpisanie umowy z Zakładami Mechanicznymi „TARNÓW” S.A. na dostawę 340 sztuk 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów maszynowych WKM-Bm. Kontrakt, którego wartość wynosi 78,92 mln PLN brutto, obejmuje karabiny w wariancie do zabudowy na pojazdach rozpoznawczych. Zgodnie z planem, dostawy mają zostać zrealizowane do października 2027 roku.

Umowa jest wynikiem postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie negocjacyjnym bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Ten tryb postępowania pozwolił na szybkie i efektywne zawarcie kontraktu, który ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP.

Kolejny Kontrakt z PGZ Stocznia Wojenna

To nie jedyna umowa, jaką ostatnio zawarła tarnowska spółka. W minionym tygodniu podpisano także kontrakt z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. na dostawę karabinów maszynowych WKM-Bm wraz z podstawami. Te karabiny będą montowane na budowanych niszczycielach min typu Kormoran II, co dodatkowo zwiększa ich zastosowanie w różnych gałęziach sił zbrojnych.

WKM-Bm: Wszechstronna Broń

Wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-Bm to zaawansowana broń, przeznaczona do zwalczania różnych celów. Może być używany do niszczenia siły żywej przeciwnika ukrytej za lekkimi osłonami, lekko opancerzonych celów naziemnych, nisko latających celów powietrznych oraz celów nawodnych. WKM-Bm jest niezwykle wszechstronny, mogąc być montowany w różnych konfiguracjach, takich jak podstawy słupkowe, czołgowe, obrotnice na włazach pojazdów oraz podstawy trójnożne uniwersalne i naziemne. Może również stanowić uzbrojenie zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia ZSMU.