Mlekovita, przedsiębiorstwo o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku, w swojej działalności mocno wykorzystuje nowoczesne technologie. To kręgosłup firmy – jak podkreśla dyrektor Mateusz Jabłoński, opowiadając o wdrożeniu rozwiązań IFS

Marka Mlekovita funkcjonuje na rynku już od ponad trzydziestu lat. Te trzy dekady to dla niej czas dynamicznego rozwoju, który zaowocował przemianą funkcjonującej lokalnie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wysokiem Mazowieckiem w „numer 1” w branży mleczarskiej. To już od dawna biznes nie tylko na polską, ale i na światową skalę – Mlekovita stała się największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia 5 tys. pracowników, przerabia 8 mln litrów mleka na dobę dostarczanych przez 15 tys. polskich rolników. W jej 25 zakładach produkcyjnych funkcjonuje 185 linii wytwarzających 1800 produktów. Mlekovita to również ponad 150 sklepów firmowych i ponad 30 centrów dystrybucyjnych. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu przeznaczyła na inwestycje ponad miliard złotych; dwie najważniejsze z nich to budowa fabryki proszków mlecznych oraz nowoczesnego centrum logistycznego.

Mlekovita zdaje sobie sprawę ze znaczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zarządzać między innymi tak dużymi zasobami ludzkimi, wymagającą produkcją i ogromnymi zbiorami danymi.

– Skala biznesu dzisiaj jest tak duża, że bez technologii zdecydowanie byśmy sobie nie poradzili – podkreśla Mateusz Jabłoński, dyrektor IT w Mlekovicie, który odpowiada za cyfryzację procesów.

To dlatego Mlekovita zdecydowała się na wdrożenie kolejnych rozwiązań IFS,globalnego dostawcę w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. IFS specjalizuje się m.in. w narzędziach do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzania serwisem w terenie (FSM) i zarządzania usługami w przedsiębiorstwie (ESM). Ma też oprogramowanie do zarządzania energią i zasobami, a ostatnio mocno stawia na IFS Cloud, czyli rozwiązania chmurowe. Szeroki wachlarz oferowanych możliwości sprawia, że można łączyć i dobierać różne funkcjonalności w zależności od potrzeb klienta oraz szybko dostosowywać do nowych potrzeb.

Mlekovita od wielu lat z powodzeniem korzystała z dostarczanych przez IFS narzędzi do księgowości. Wyzwania związane z rynkiem, ekspansja i chęć dalszego rozwoju sprawiły, że przyszedł czas na rozszerzenie wykorzystywanego oprogramowania, a zaufanie do sprawdzonego dostawcy zaowocowało tym, że wybór padł na IFS.

– Z systemów marki IFS korzystamy od około 2010 roku, natomiast ponad pięć lat temu, w 2019 roku, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnych obszarów, w których zaczęliśmy go używać: w dystrybucji i produkcji – opowiada szef działu informatycznego Mlekovity. – To jest ta technologia, to jest ten kręgosłup, który pozwala nam dzisiaj na spełnianie wymagań klientów i na działania na dużą skalę – zaznacza.

Rozwój i cyfryzacja tak dużej organizacji to ogromne wyzwanie.

– Z tego powodu proces wdrożenia był długi, można powiedzieć, że trwał dwa lata. Natomiast w czasie tego procesu mieliśmy zapewnione wysokie wsparcie ze strony IFS Polska – podkreśla Mateusz Jabłoński.

Po tym okresie, gdy okazało się, że takie wsparcie jest przydatne, Mlekovita zdecydowała się na zakup kolejnego narzędzia.

– Gdy już byliśmy w miarę samodzielni, wsparcie nadal było potrzebne. Stąd zrodziła się potrzeba dokupienia IFS Success. To jest usługa, którą ja traktuję jako dopełnienie możliwości mojego zespołu IT; usługa, która daje mi zapasowy zespół, zapasowe ręce do pracy. W każdej chwili, gdy jest coś, czego nie damy rady sami zrobić, bo jest bardziej skomplikowane czy dotyczy wewnętrznych warstw aplikacji, korzystamy ze wcześniej zakontraktowanych zasobów IFS Polska – opowiada Mateusz Jabłoński.

