"Panie Prezesie - tu nie chodzi wyłącznie o odpowiedzialność przed inwestorami. Tu chodzi o bezpieczeństwo kraju i rozwój polskiej gospodarki. To nie czebol, to narodowa duma Polaków. I dobrze, by tak pozostało" - napisał Daniel Obajtek, były prezes Orlenu w serwisie X, odnosząc się do Ireneusza Fąfary. To odpowiedź na wywiad, jakiego udzielił obecny prezes dziennikowi "Financial Times".