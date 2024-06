Ostatnia niedziela czerwca jest niedzielą handlową. Sklepy i galerie handlowe będą otwarte dla klientów. To już czwarta niedziela handlowa w tym roku. Ile będzie jeszcze niedziel handlowych w 2024 r. i kiedy one przypadają? I czy wrócą niedziele handlowe?

Czy w niedzielę, 30 czerwca 2024 r. sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Ostatnia niedziela czerwca to ustawowo niedziela handlowa. Wynika to z treściart. 7 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawowe ograniczenia nie obowiązują m.in. „ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu”. Niedziela, 30 czerwca 2024 r., jest zatem wymieniona w powyższym artykule i zakaz handlu nie będzie w nią obowiązywał. W najbliższą niedzielę sklepy i galerie handlowe pozostaną w związku z tym otwarte. Będzie to czwarta niedziela handlowa w 2024 r.

Niedziele handlowe 2024 – siedem dodatkowych dni na zakupy

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Obowiązujące przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W jakich terminach przypadają niedziele handlowe w 2024 r.?

W 2024 r. niedziele handlowe przypadają w następujących terminach:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Czy wrócą niedziele handlowe?

Temat związany z ograniczeniami dotyczącymi handlu w niedziele powraca przy okazji kolejnych kampanii wyborczych i rozliczeń z ich obietnic. Zapowiedzi zmiany w tym zakresie pojawiły się wśród przedwyborczych obietnic KO i Trzeciej Drogi. Projekt zmian w tym zakresie przygotowali posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni. Nowelizacja wpłynęła do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja została skierowana do pierwszego czytania, które odbyło się 13 czerwca podczas 13. posiedzenia Sejmu X kadencji. Marszałek Sejmu przeniósł jednak głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu na kolejne posiedzenie.