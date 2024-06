Jest takie powiedzenie, że banki podają parasol, kiedy świeci słońce, a zabierają, kiedy pada deszcz. Gdzie zatem szukać stabilnego finansowania podczas słabszej aury? W sytuacji, kiedy np. według standardów banków sytuacja finansowa firmy nie jest modelowa, jeśli odważne decyzje biznesowe napotykają sceptycyzm rygorystycznych działów ryzyka albo kiedy np. dana branża oceniana jest arbitralnie jako potencjalnie bardziej ryzykowna.

Banki poprzez swoje ograniczenia nie są w stanie często sprostać oczekiwaniom wielu firm poszukujących finansowania na dalszy rozwój. Często jedną miarą traktują różne firmy działające, przykładowo w branży okołobudowlanej. Jakie kroki wówczas podjąć? Jak zapewnić możliwość kontynuacji rozwoju biznesu w oparciu o kapitał zewnętrzny?

Z pomocą przychodzą wówczas dłużne instrumenty finansowe. Obligacje korporacyjne są coraz bardziej powszechną formą finansowania uzupełniającą tradycyjne produkty bankowe, wykraczającą jednocześnie poza sztywne rygory regulacji bankowych. Finansowanie przedsięwzięć za pomocą obligacji korporacyjnych jest znacznie łatwiejsze. Nie wymaga od firm aż tak szczegółowego wskazywania celów wykorzystania pozyskanych środków czy warunków udostępniania kolejnych transz, w zależności od oceny stanu realizacji przedsięwzięcia, jak ma to miejsce w przypadku kredytów bankowych. Finansując się za pomocą emisji obligacji korporacyjnych, przedsiębiorca ma znacznie większą elastyczność wykorzystania finansowania, które jednak musi być w pełni zgodne z celami emisji.

Obligacje korporacyjne są produktami dla bardziej wymagających. Ich oprocentowanie jest zwykle nieco wyższe niż koszt klasycznego kredytu, a ich wykorzystanie służy najczęściej do realizacji przedsięwzięć rozwojowych i refinansowania już zaciągniętych zobowiązań, dostarczających zwykle wyższej rentowności lub wyższych stóp zwrotu dla obligatariuszy. To także możliwość dywersyfikacji źródeł finansowania i elastyczne dopasowanie terminu spłaty odsetek oraz daty wykupu obligacji do możliwości konkretnego emitenta, a jak wiemy zarządzanie przepływami pieniężnymi jest podstawą w każdym przedsiębiorstwie.

Kiedy bank mówi pas lub spółka nie posiada wystarczających środków na wkład własny pod finansowanie z innego źródła, nie oznacza to konieczności rezygnacji z planów. Warto wykorzystać produkty obligacyjne we współpracy z doświadczonym i wiarygodnym partnerem. Jak zapewniają eksperci z Noble Securities, są oni w stanie dopasować indywidulany program finansowania obligacyjnego do potrzeb konkretnej firmy. Co jest istotne, w zależności od uzgodnionego trybu emisji, dom maklerski może dotrzeć z ofertą ich zakupu do szerokiego grona klientów. Dom maklerski Noble Securities ze względu na bogate doświadczenie i długoletnią współpracę z wieloma profesjonalnymi instytucjami inwestującymi w tego rodzaju instrumenty jest w stanie sprawnie przeprowadzić proces organizacji finansowania jakim jest emisja obligacji korporacyjnych. Jest to bezsprzecznie atrakcyjna alternatywa dla pozyskania kapitału na dalsze inwestycje czy rozwój spółki. Warto spróbować!

Proces emisji obligacji składa się z kilku etapów. Po powzięciu decyzji przez uprawniony do tego organ spółki o pozyskaniu długu w formie obligacji, już w dwa miesiące może otrzymać środki potrzebne na rozwój czy konkretne inwestycje. Poszczególne kroki, jakie każdy przyszły emitent musi przejść zaprezentowaliśmy poniżej. Później już tylko należy zadbać o obsługę obligacji, tj. wypłatę odsetek zgodnie z harmonogramem i terminowy wykup obligacji!

Noble Securities skupia się nie tylko na dużych emisjach. Kiedy apetyt klienta jest mniejszy, a spółka perspektywiczna, w takich sytuacjach dom maklerski równie chętnie podejmuje współpracę przy projekcie. Niejednokrotnie firmy średniej wielkości zaczynają od oferowania obligacji na poziomie kilku czy kilkunastu milionów złotych, by tym sposobem zacząć swoją drogę jako emitenta obligacji i sukcesywnie budować swoją wiarygodność wśród inwestorów na rynku kapitałowym. Najczęściej każda kolejna emisja jest przeprowadzana sprawniej. Jak wszyscy wiemy, zaufanie trzeba zbudować, a gdy to się już zadzieje inwestorzy chętniej inwestują w obligacje kolejnych serii takiego emitenta.

W swojej historii dom maklerski Noble Securities przeprowadził z sukcesem projekty dla klientów z różnych branż i o różnej wielkości emisji. Pracował ze znanymi i dużymi korporacjami przy finansowaniu rzędu kilkuset milionów złotych, jak i z mniejszymi podmiotami, które jeszcze nigdy wcześniej nie stanęły na drodze po finansowanie w formie emisji obligacji. Mając silny i doświadczony zespół projektowy oraz sprzedażowy, dużą bazę inwestorów detalicznych i instytucjonalnych zwiększa szanse powodzenia emisji, a do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Nawet jeśli dana spółka, w opinii domu maklerskiego, nie jest jeszcze gotowa do roli emitenta obligacji może on wskazać obszary, które wymagają zmiany, by w niedalekiej przyszłości zwiększyć prawdopodobieństwo przeprowadzenia takiej oferty. Jak zawsze muszą być dwie strony równania, czyli emitent musi spotkać odpowiedniego inwestora. Grunt to doświadczenie, a 30 lat na rynku to bez wątpienia mocny argument!

