Polskie firmy stoją u progu kolejnych inwestycji, które mogą zmienić oblicze gospodarki. Banki chcą być partnerem w realizacji tych projektów. Dlatego stawiają na rozwój oferty, a także udogodnień dla przedsiębiorców, by uatrakcyjnić współpracę.

Dostęp do odpowiednich źródeł finansowania jest niezwykle istotny dla firm, które myślą o rozwoju prowadzonej działalności. Zwłaszcza teraz, gdy przed przedsiębiorstwami stoją nowe wyzwania związane z transformacją energetyczną, digitalizacją i przemysłem 4.0.

Po stronie szans są natomiast nowe możliwości, związane z ekspansją na kolejne rynki czy z wykorzystaniem funduszy europejskich. Banki chcą być w tej sytuacji nie tylko dostawcą kapitału niezbędnego przedsiębiorcom do rozwoju, lecz także partnerem w planowanych przez nie projektach.

Finansowanie według potrzeb

Taki cel stawia sobie również Bank Pekao S.A., który już dziś odgrywa kluczową rolę w finansowaniu inwestycji niezbędnych dla rozwoju gospodarki i kraju. Ma jednak apetyt na zwiększenie swojego udziału. Takim planom sprzyja oferowanie szerokiego wachlarza usług finansowych, jak również fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji.

– Naszą misją jest wspieranie ambitnych projektów, które przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i całemu społeczeństwu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym, takim jak kredyty inwestycyjne z gwarancją Biznesmax Plus, doradztwo w pozyskaniu dotacji unijnych oraz nasza unikalna wyszukiwarka funduszy unijnych, pomagamy firmom realizować ich wizje i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju gospodarki – mówi Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

W zakresie rozwiązań finansowych oznacza to zagwarantowanie dostępu do różnorodnych form, tak aby były jak najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki projektów inwestycyjnych.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy planujący współpracę z bankiem? Przede wszystkim na kredyty inwestycyjne z gwarancją Biznesmax Plus, oferowane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu oraz umożliwia uzyskanie dopłat do kapitału w wysokości nawet do 20 proc. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które realizują projekty inwestycyjne, w ramach przedsięwzięć innowacyjnych, ekoinnowacyjnych, jak również służących transformacji cyfrowej, i które potrzebują wsparcia finansowego na korzystnych warunkach. To też sposób na pozyskanie wsparcia potrzeb obrotowych, na każdym etapie prowadzenia działalności. Maksymalna kwota gwarancji Biznesmax Plus to równowartość 2,5 mln euro w złotych, natomiast okres jej trwania jest nie dłuższy niż 20 lat. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu bez odsetek i kosztów związanych z udzielonym finansowaniem oraz obejmuje czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Bank Pekao S.A. włącza się również w proces transformacji energetycznej, proponując, zgodnie ze swoją strategią, wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony środowiska, takie jak farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy biogazownie. Wychodzi to naprzeciw rosnącemu popytowi na czystą oraz tanią energię i sprzyja procesowi dekarbonizacji gospodarki. W tle jest raportowanie w zakresie ESG, obejmujące coraz większą grupę przedsiębiorstw.

Najnowsza oferta banku w tym obszarze to kredyt inwestycyjny na budowę biogazowni, który może być udzielony na modernizację istniejącej instalacji, na finansowanie wkładu własnego lub nakładów inwestycyjnych, także przed albo po przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych. Dzięki promesie kredytowej, ważnej przez 9 miesięcy, przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje mogą być pewni, że niezbędne środki finansowe będą dostępne w odpowiednim dla nich czasie. Taka gwarancja zdolności beneficjenta do realizacji projektu jest często niezbędnym elementem dokumentacji konkursowej.

Bank Pekao S.A. jest też partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego przy kredycie ekologicznym, pozwalającym na uzyskanie do 70 proc. dotacji w kosztach kwalifikowanych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, czyli polegających na termomodernizacji czy instalacji fotowoltaiki.

Różne możliwości

Bank wspiera klientów nie tylko poprzez kredyty. Oferuje też różne formy leasingu, w tym leasing operacyjny i finansowy, które pozwalają firmom na użytkowanie aktywów bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Leasing jest szczególnie korzystny dla inwestycji w sprzęt i maszyny, które wymagają dużych nakładów finansowych. Tymczasem, w związku z tym, że gospodarka w nadchodzących kwartałach będzie bazowała na rosnących wydatkach gospodarstw domowych, co przełoży się na inwestycje w sektorach działających na rzecz konsumentów, oczekuje się większego zapotrzebowania na tę formę finansowania.

Bank Pekao pomaga także przedsiębiorcom w dostępie do kapitału na rozwój działalności na rynkach kapitałowych. Mowa o emisji obligacji korporacyjnych. W tym obszarze instytucja finansowa działa jako doradca oraz menedżer emisji, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu. Bank specjalizuje się też w Project Finance, które polega na finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, mostów, elektrowni czy biogazowni. W ramach tego modelu źródłem spłaty kredytu są przyszłe przychody generowane przez dany projekt.

Pomoc przy środkach z UE

W związku z dużym zainteresowaniem firm funduszami europejskimi Bank Pekao zaangażował się również we wsparcie w tym zakresie. Oferuje kompleksowe doradztwo przy pozyskaniu dotacji oraz funduszy unijnych. W tym celu, jako jedyny bank w Polsce, uruchomił własną wyszukiwarkę funduszy unijnych (www.pekao.com.pl/wyszukiwarka-dotacji/), umożliwiającą szybkie i łatwe znalezienie dostępnych programów finansowania, dopasowanych do specyficznych potrzeb danego projektu.

Klienci banku mogą otrzymać wsparcie na każdym etapie aplikowania o środki unijne, zyskując pełną obsługę administracyjną i merytoryczną.

Bank zapewnia po pierwsze ocenę projektu, który ma zostać objęty finansowaniem. Analizowane są jego rentowność, ryzyka oraz wpływ na środowisko i społeczność. Następnie przeprowadzane jest due diligence, które potwierdzi, że projekt spełnia wszystkie kryteria finansowe i prawne. Po drugie, eksperci banku opracowują optymalną strukturę finansowania, dostosowaną do specyficznych potrzeb projektu. Może to obejmować kombinację różnych form finansowania, takich jak kredyty, obligacje i leasing. Po trzecie, klient może liczyć na identyfikację i zarządzanie ryzykami związanymi z inwestycją, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i gwarancje. Na tym etapie pojawia się kwestia współpracy banku z firmami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w celu zminimalizowania ryzyka. Wreszcie, klient może liczyć na wsparcie techniczne i finansowe na każdym etapie projektu, przez regularny monitoring postępów jego realizacji, doradztwo w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu, a także na refinansowanie i restrukturyzację zobowiązań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

