Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, które odbędą się w dziesięciu niemieckich miastach, stanowią znakomitą wiadomość dla branż hotelarskiej i gastronomicznej. Wszystkie serwisy rezerwacyjne wskazują na spory wzrost obłożenia w hotelach. Ponadto, wielu fanów futbolu skorzysta z innych usług turystycznych.

Niemiecka Centrala Turystyki szacuje, że liczba noclegów wykupionych przez zagranicznych gości wzrośnie o 4 procent. Oprócz kibiców, do Niemiec przybędą także drużyny z całymi sztabami. Wszystkie drużyny, które się zakwalifikowały do mistrzostw, wybrały już swoje bazy.

Niemcy jako cel turystyczny

Eksperci niemieccy przewidują, że Euro 2024, które będzie trwało od 14 czerwca do 14 lipca, przyciągnie 10 milionów widzów, z czego 2,7 miliona zasiądzie na trybunach stadionów, a ponad 7 milionów zgromadzi się w strefach kibiców i innych publicznych miejscach. Poprzednie mistrzostwa świata w 2006 roku pokazały, że pozytywny odbiór przez kibiców znacząco wzmacnia wizerunek Niemiec jako destynacji turystycznej. Przez wiele lat po mistrzostwach Niemcy zajmowały czołowe miejsca w rankingu najpopularniejszych krajów na świecie, co przełożyło się na zwiększone wpływy z turystyki. Dla podtrzymania pozytywnego wizerunku, Niemcy planują stworzenie na portalu narodowym mikrostrony z informacjami o miastach-gospodarzach.

Koleje Przygotowują się do Mistrzostw

Deutsche Bahn, niemiecki przewoźnik kolejowy, spodziewa się dziesiątek tysięcy dodatkowych pasażerów podczas mistrzostw. W związku z tym przygotował ponad 400 wagonów szybkich pociągów ICE, co może zwiększyć oferowaną liczbę miejsc nawet o 30 procent. Planowane są dodatkowe połączenia dzienne oraz połączenia wspomagające dojazd do miast-gospodarzy. Ponadto, Deutsche Bahn zapewni tańsze bilety kibicom z 32 krajów europejskich, oferując zniżki na kilkudniowe bilety Interrail, które umożliwią tańsze podróże międzynarodowe oraz nieograniczoną liczbę podróży krajowych. Na niektórych dworcach powstaną specjalne stanowiska powitalne. Bilety na przejazdy będzie można rezerwować od połowy stycznia 2024 roku. Niemieckie ministerstwo transportu szacuje, że koleje mogą obsłużyć około 56 tysięcy gości i kibiców.

Ile Polska zyskała na EURO 2012?

Chociaż organizacja mistrzostw Europy nie przynosi tak dużych zysków jak mundial, Niemcy mogą liczyć na znaczące korzyści ekonomiczne. Współorganizacja EURO 2012 przez Polskę i Ukrainę przyniosła znaczne zyski, a wpływy z turystyki wyniosły 8,1 miliarda złotych.

W 2012 roku do Polski przyjechało 677 tysięcy zagranicznych turystów i kibiców z 123 krajów, co znacząco wpłynęło na wzrost wartości marki narodowej Polski, oszacowanej przez Brand Finance Institute na 75 procent wzrostu. Skumulowany przyrost konsumpcji w gospodarstwach domowych do 2020 roku wyniósł 11,2 miliarda złotych, a zatrudnienie wzrosło o 66 tysięcy etatów.

Korzyści dla Niemiec z Euro 2024

Pierwsze dane dotyczące wpływu Euro 2024 na gospodarkę Niemiec będą dostępne po zakończeniu turnieju. Na pewno organizacja mistrzostw przyczyni się do wzrostu PKB, mimo że wydatki publiczne pozostaną wysokie. W 2006 roku, organizacja Mistrzostw Świata przyniosła Niemcom 2,86 miliarda euro wpływów oraz 104 miliony euro bezpośrednich wpływów z podatków. Dodatkowo, powstało 8 tysięcy nowych miejsc pracy. PKB wzrosło o 0,3 procenta.

Chociaż organizacja Euro 2024 przyniesie Niemcom znaczne korzyści, kraj może stanąć przed wyzwaniem braku rąk do pracy.