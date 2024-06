Mogę powiedzieć inwestorom: jeśli pochodzisz ze świata technologii, jest to miejsce, w którym możesz rozwijać swój biznes. Polska to duży kraj z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Ludzie są innowacyjni i ciężko pracują – mówi w rozmowie z DGP Brad Smith, wiceprezes Microsoft.

- Tym, co napędza inwestycje, jest możliwość pracy z dużą grupą ludzi, którzy chcą wprowadzać innowacje i potrzebują technologii. Dokładnie taka społeczność sprawia, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania – mówi Brad Smith w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Wiceprezes Microsoftu podkreśla, że Polska pozostaje atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji, nawet w obliczu trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą. - Postrzegamy Polskę jako filar NATO i wsparcia NATO dla Ukrainy – zapewnia.

Zdaniem wiceprezesa Microsoftu szansą dla Polski może być rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. - Podstawowe procesy prawie każdej firmy prawdopodobnie zmienią się wraz z wdrożeniami AI. Polska, znana z silnego sektora produkcyjnego, ma tu wielką szansę. Dobrym przykładem jest tu Mercedes-Benz, który wykorzystuje sztuczną inteligencję nie tylko do interakcji z konsumentami – to między innymi komunikacja kierowcy z autem - ale także do zrewolucjonizowania procesów lakierowania, konserwacji i projektowania – mówi.

Smith komentuje także najnowsze rozwiązanie zaprezentowane przez Microsoft - funkcję Recall. Komputer ma nieustannie robić i zapisywać zrzuty ekranu, aby ułatwić wyszukiwanie przeglądanych wcześniej zdjęć czy dokumentów. Plany wprowadzenia wirtualnego asystenta nie zostały jednak dobrze przyjęte przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy uznali że firma w ten sposób pozbawia użytkowników prywatności. - Zanim jednak produkt stanie się powszechnie dostępny, będziemy nadal rozwiązywać problemy związane z prywatnością i udoskonalać tę funkcję w oparciu o opinie użytkowników – zapewnia Smith.

