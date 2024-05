Narzędzie GdzieJakiBiznes podpowie przedsiębiorcom, czyje sąsiedztwo wesprze ich biznes.

W maju Mastercard udostępnił nowe, trzecie już oparte na danych narzędzie. GdzieJakiBiznes stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, zarówno tych doświadczonych, szukających lokalizacji do ekspansji, jak i takich, którzy chcą znaleźć odpowiednie miejsce na otwarcie swojego pierwszego biznesu, które szybko potwierdziło swoją przydatność. Stronę średnio odwiedza 2500, a w szczytowych momentach nawet 3000 użytkowników dziennie.

Jak pokazują badania, liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stale rośnie. Tylko w 2022 roku w naszym kraju otworzyło się ponad 310 tys. firm, a każdego dnia powstaje około 1000 nowych przedsiębiorstw. Te dane, a także raport PARP1 pokazują, że Polacy chcą prowadzić swój biznes. Potrzeby tej grupy dostrzegł Mastercard, do nich kierując swój kolejny już oparty na analizie danych projekt.

Platforma GdzieJakiBiznes stworzona została w oparciu o zagregowane i zanonimizowane dane o trendach zakupowych od Mastercard oraz dodatkowe informacje dostarczone przez partnerów projektu, takie jak natężenie ruchu czy poziom hałasu w danej lokalizacji. Dostęp do tych danych i analiz zarezerwowany był dotychczas dla dużych firm i korporacji. Teraz, bez dodatkowych opłat, skorzystać z nich mogą także przedstawiciele średnich i małych przedsiębiorstw. GdzieJakiBiznes od Mastercard odpowiada na potrzeby osób, które zarówno mają już pomysł na biznes oraz tych, którzy tego pomysłu jeszcze szukają, oceniając lokalizacje wśród 37 największych miast w Polsce i rekomendując tą, w którym działalność ma największe szanse powodzenia.

Tym samym GdzieJakiBiznes wspiera przedsiębiorców w rozwiązaniu jednej z kluczowych wątpliwości – czy wybór miejsca na jego prowadzenie jest trafny - to decyzja, z której trudno się potem wycofać, zważywszy na zainwestowane środki. Dotyczy to Polaków, ale także obywateli Ukrainy, którzy budują swoją, także zawodową przyszłość w naszym kraju. W ich przypadku, dużą rolę w podejmowaniu decyzji odgrywa intuicja. Dla przyjezdnych, którzy dopiero poznają język i lokalne uwarunkowania, to prawdziwy skok na głęboką wodę.

Kluczową kwestię, którą każdy nowy przedsiębiorca bierze pod uwagę, jest oczywiście konkurencja w wybranej okolicy. Powszechnie zakłada się, że sukces jednego biznesu wiąże się z porażką, a przynajmniej słabszymi wynikami okolicznych usługodawców. Dzięki analizom Mastercard, stanowiącym podstawę narzędzia GdzieJakiBiznes, użytkownik może uzyskać informacje o „biznesach komplementarnych”, czyli takich, które funkcjonując w pobliżu siebie, lepiej prosperują i pozytywnie wpływają na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa danej lokalizacji. Przykładem są salon fryzjerski, który rozwija się znacznie lepiej, jeżeli jest w pobliżu kawiarni i odwrotnie – kawiarnia, która notuje większy ruch, dzięki klientom salonu. Okazuje się, że na otwarciu nowego biznesu – o ile jest trafnie zlokalizowany - zyskują wszystkie dotychczas działające w okolicy placówki handlowe i usługowe.

Ta zależność sprawdza się również w przypadku funkcjonujących obok siebie biznesów polskich i ukraińskich. W społeczeństwie wciąż funkcjonuje opinia, zgodnie z którą nowo powstające biznesy obywateli Ukrainy stanowić mogą zagrożenie dla rodzimych. Ale bardzo często, to właśnie te sklepy czy punkty usługowe przyciągają do okolicy zupełnie nowych klientów. A oni z kolei stają się klientami już prosperujących biznesów. Z tej obserwacji, popartej liczbami, zrodziła się idea komplementarności, zakładająca, że na konkurenta trzeba patrzeć jako na szansę, nie zagrożenie.

Z przeprowadzonych na zlecenie Mastercard badań wynika, że idea biznesów komplementarnych nie budzi w Polakach negatywnych uczuć. Po kontakcie z narzędziem GdzieJakiBiznes, w którym opisane są te zależności, 76% ankietowanych przyznało, że biznesy w jednej okolicy mogą się wzajemnie wspierać, a 55%, że przedsiębiorcy z Ukrainy otwierający biznesy w Polsce, pozytywnie wpływają na gospodarkę.2

„Znalezienie właściwej lokalizacji jest z pewnością kluczowym czynnikiem sukcesu dla nowych biznesów i oddając w ich ręce GdzieJakiBiznes chcemy wesprzeć ich na etapie poszukiwania tej jedynej. Zależy nam jednak bardzo na promowaniu nowej perspektywy – wzajemnego, pozytywnego wpływu sąsiadujących ze sobą biznesów, a także patrzenia na nowo otwierające się punkty, jak na szansę na rozwój dla już istniejących poprzez pozyskiwanie nowych klientów. Biznesy komplementarne to realnie zauważalne w liczbach zjawisko i argument, że warto właściwie wybrać sąsiada” – komentuje Marek Kolano, Dyrektor działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe.

GdzieJakiBiznes to proste i przyjazne w obsłudze, bezpłatne narzędzie, niewymagające rejestracji ani logowania, dostosowane zarówno do urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Prezentuje wyniki będące rezultatem zaawansowanej analizy danych z różnych źródeł, wskazując nie tylko potencjał danego w biznesu w określonej lokalizacji, ale także charakterystykę otoczenia, w tym dane dotyczące dostępności komunikacji miejskiej, terenów zielonych czy liczbę placówek edukacyjnych w okolicy. Dzięki Partnerom – Orange Polska oraz Gratka.pl prezentowane są także dane o natężeniu ruchu miejskiego a także oferty wynajmu i kupna lokali komercyjnych pod wybrany rodzaj działalności. W jednym miejscu można znaleźć zatem informacje, które mogą pomóc w podjęciu decyzji związanej z prowadzeniem własnej działalności.

GdzieJakiBiznes wykorzystuje informacje na temat trendów w wydatkach konsumenckich, które są agregowane i anonimizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych, stosowanymi przez Mastercard.

Narzędzie dostępne jest na stronie GdzieJakiBiznes.com.

1Rynek pracy, edukacja, kompetencje (listopad 2023) (parp.gov.pl)

2 Badanie zrealizowane przez Minds&Roses na zlecenie Mastercard, na próbie 472 ankietowanych, kwiecień 2024