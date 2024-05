Coraz większymi krokami zbliża się wprowadzenie kolejnego zakazu, który uderzy w miłośników palenia papierosów. Po sukcesywnych podwyżkach akcyzy, teraz resort zdrowia zabrał się za opracowanie przepisów, które mają uniemożliwić sprzedaż papierosów jednorazowych. Od kiedy i czy zakaz obejmować będzie wszystkich?

O szkodliwości jednorazowych papierosów elektrycznych mówi się co prawda od dawna, jednak dopiero w tym roku władza postanowiła coś z tym fantem zrobić. Od pierwszych zapowiedzi uporządkowania problemu minęło jednak sporo czasu.

Jednorazowe papierosy do kosza

Jeszcze w lutym tego roku minister zdrowia, Izabela Leszczyna w wywiadzie radiowym jasno opowiedziała się za tym, aby w Polsce wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów elektrycznych. Jak wyjaśniała wówczas, używki te, bardzo szybko zdobywające popularność, są atrakcyjne szczególnie wśród młodzieży. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto analizowanie problemu i ze zebranych danych wynika, że Polska rzeczywiście znalazła się w czołówce krajów europejskich pod względem sprzedaży tego typu używek.

„W przypadku młodzieży w wieku 13-15 lat w Polsce w 2022 r. elektroniczne papierosy były używane przez około 23,4% dziewcząt i 21,2% chłopców. Częstość używania elektronicznych papierosów wśród polskich nastolatków stawia ich pod tym względem w czołówce krajów Unii Europejskiej” – informuje resort zdrowia.

Zakaz elektrycznych papierosów jednorazowych. Kiedy zmiana?

W kwietniu z ust minister Leszczyny padła zapowiedź, iż projekt przepisów jest już niemal gotowy i chciałaby ona, aby odpowiednie zakazy zaczęły obowiązywać do jesieni tego roku. Zajmujący się w Ministerstwie Zdrowia tym problemem wiceminister Wojciech Konieczny był jeszcze większym optymistą uważając, iż najlepiej by było, aby sprawę załatwić przed wakacjami, kiedy to największa liczba młodych ludzi będzie sięgać po jednorazowe papierosy elektroniczne.

Czy dotrzymanie wakacyjnych terminów jest możliwe? Wielce wątpliwe, bowiem dotychczas projekt zmian przepisów nie opuścił murów Ministerstwa Zdrowia, a jak informuje resort, prace jeszcze trwają.

„Istotnym jest podjęcie działań ograniczających dostęp do tego rodzaju produktów, w szczególności dla młodzieży. Obecnie Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwości realizacji skutecznych rozwiązań legislacyjnych w omawianym temacie” – informuje wiceminister Konieczny.

Jeśli w połowie maja jeszcze trwają analizy, to aby zdążyć przed wakacjami, gotowa propozycja zmian przepisów musiałaby trafić do Sejmu do w ciągu najbliższego miesiąca, na jedno z dwóch czerwcowych posiedzeń. W przeciwnym wypadku przyjdzie poczekać jednak do jesieni.

Na razie resort opracował projekt nowelizacji ustawy, wprowadzający między innymi zakaz sprzedaży aromatyzowanych płynów do elektronicznych papierosów.