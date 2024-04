Wymiana rad nadzorczych i zarządów w państwowych bankach i ubezpieczeniach to jedno. Drugie to ocena pracy dotychczasowych menedżerów.

Bank Pekao to kolejna z instytucji finansowych pod kontrolą państwa, w których doszło w ostatnim czasie do zmian w radzie nadzorczej. W trzech państwowych bankach oraz w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń znane są już także nazwiska prezesów. Można się spodziewać, że w zarządzie Pekao zmiany kadrowe również są kwestią niedługiego czasu.

Z rady drugiego co do wielkości banku działającego na naszym rynku nie trzeba było nikogo odwoływać. Wczorajsze zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. zakończyło kadencję dotychczasowego składu. Zasiadały w nim m.in. poprzednia prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła oraz Małgorzata Sadurska, do niedawna członkini zarządu PZU, a wcześniej m.in. współpracowniczka prezydenta Andrzeja Dudy.

Kto teraz znalazł się w radzie? Z ramienia PZU weszli do niej nowy szef ubezpieczyciela Artur Olech oraz członek zarządu Bartosz Grześkowiak. Firma ubezpieczeniowa, która posiada 20 proc. akcji banku, wprowadziła do nadzoru spółki również Roberta Sochackiego, w przeszłości m.in. wiceprezesa państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Jacka Nieściora, prawnika świadczącego usługi na rzecz banków spółdzielczych (dawniej był on również członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek grupy Pekao).

Polski Fundusz Rozwoju, który dysponuje niemal 13 proc. akcji Pekao, w jego radzie będzie reprezentowała Anna Wawrzyńczak-Palynyczak, dyrektor departamentu prawnego PFR (sam fundusz nie ma jeszcze nowego prezesa).

PFR zaproponował również trzy osoby, które formalnie mają status niezależnych członków rady banku. Krzysztof Czeszejko-Sochacki niemal dwie dekady temu był szefem Kancelarii Sejmu, a na przełomie lat 80. i 90. członkiem rady nomenklaturowego Banku Inicjatyw Gospodarczych (po zmianach własnościowych dziś instytucja funkcjonuje jako Bank Millennium). Radosław Niedzielski przedstawia się jako ekspert z zakresu restrukturyzacji, z doświadczeniem m.in. w resorcie skarbu, kancelarii premiera czy w BGK. Z kolei Artur Nowak-Far to wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, a przed dekadą wiceminister spraw zagranicznych.

Zarząd Pekao (którym wciąż kieruje Leszek Skiba, przed przyjściem do banku wiceminister finansów w rządzie PiS) powinien zwołać pierwsze posiedzenie nowej rady w ciągu dwóch tygodni. Zadeklarował gotowość współpracy z radą.

Pekao nie jest spółką pod bezpośrednią kontrolą Skarbu Państwa. Dlatego wymiana składu rady nastąpiła tam później niż w PZU czy w PKO BP, największym krajowym banku.

Te dwie instytucje mają już nowych szefów. Artur Olech, zarządzający od niedawna ubezpieczycielem, to menedżer z dużym doświadczeniem w branży. W przeszłości kierował m.in. polskimi spółkami włoskiej grupy Generali. Z kolei Szymon Midera, wybrany na prezesa PKO BP (wcześniej powołano go do rady nadzorczej banku) za rządów koalicji PO-PSL, był prezesem niewielkiego Banku Pocztowego.

Na początku tego miesiąca dokonano również zmian w zarządzie Banku Ochrony Środowiska, którego największym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na prezesa powołano Bartosza Kublika, dotychczas związanego z bankowością spółdzielczą (był m.in. przewodniczącym sekcji banków spółdzielczych w Związku Banków Polskich).

W miniony piątek, po kilku miesiącach od odwołania poprzedniej prezes, premier mianował nowego szefa Banku Gospodarstwa Krajowego (to jedyna instytucja o statusie banku państwowego, stąd inny tryb wyboru władz). Został nim Mirosław Czekaj, były skarbnik Warszawy, a w przeszłości wiceprezes BGK.

Żaden z powołanych ostatnio prezesów nie dostał jeszcze akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

W ubezpieczeniach jak dotąd nie dokonano roszad w KUKE. W bankach zmian personalnych nie było dotąd w Banku Pocztowym, którego udziałowcami są Poczta Polska i PKO BP, oraz w Alior Banku – tu największym akcjonariuszem jest PZU (jest też właścicielem PZU Życie czy Link4). W Pocztowym zwyczajne walne zgromadzenie się już odbyło. W Aliorze PZU złożyło wniosek o uwzględnienie zmian w radzie w porządku obrad WZ zaplanowanego na piątek za tydzień.

Wymiana rad i zarządów to jednak nie koniec. Akcjonariusze będą jeszcze decydować o udzieleniu absolutorium za pracę w 2023 r. Nie ma pewności, że członkowie starych zarządów uzyskają skwitowanie. Walne zgromadzenie Pekao przeniosło ten punkt porządku obrad na koniec, a później uchwaliło przerwę do 16 maja. Inne spółki (wyjątkiem jest Bank Pocztowy) zwyczajne walne zgromadzenia mają dopiero przed sobą.

Brak absolutorium to przeszkoda w kontynuowaniu kariery w finansach. Dla KNF to podstawa do uznania, że „ukarana” przez akcjonariuszy osoba nie daje rękojmi stabilnego i bezpiecznego zarządzania bankiem czy firmą ubezpieczeniową. ©℗