Świat będzie zmierzał w kierunku cyfryzacji i zarządzania w czasie rzeczywistym – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i komunikacji Huawei Polska. Dlatego tak ważna jest integracja usług cyfrowych i budowa niezbędnej w tym celu infrastruktury.

Jakie są główne wyzwania związane z integracją usług cyfrowych w dzisiejszych dynamicznych środowiskach biznesowych?

Tych wyzwań jest bardzo wiele. Pierwszym z nich jest brak wystarczającej i zadowalającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Kolejnym jest to, że przedsiębiorstwa i inne podmioty używają różnych systemów, a to wymaga odpowiedniej integracji licznych usług, które są ulokowane w różnych systemach i posiadają odrębne zasoby informacyjne, co stanowi pewne wyzwanie. Trzecią kwestią są bariery społeczne, które wyraźnie pokazują jak wiele osób w biznesie czy w życiu prywatnym nie dopuszcza i nie docenia w wystarczającym stopniu korzyści płynących z korzystania z internetu czy też w ogóle nowoczesnych technologii. Umysł ludzki nie lubi nowości, to jest taka naturalna kolej rzeczy, natomiast widzimy, że powoli się to zmienia.

Pokonujemy bariery, idziemy do przodu?

Tak, świetnym przykładem jest to, o czym mówił na Forum Gospodarczym Time pan premier Krzysztof Gawkowski, w kontekście tego ile osób korzysta z mObywatela. Oczywiście rząd, ten i poprzedni, zrobił wiele, aby zachęcić do społeczeństwo do korzystania z tej usługi i widoczne jest, że e-administracja wkracza do naszych domów, a sprawy urzędowe załatwiamy przez internet, co w praktyce jest bardzo wygodne.

Jakie korzyści mogą czerpać przedsiębiorstwa z efektywnej integracji usług cyfrowych, zwłaszcza w kontekście transformacji cyfrowej?

Myślę, że na wstępie warto zaznaczyć, co się wydarzy jeśli nie skorzystamy z tych możliwości. Otóż grozi to pewnym zacofaniem, wykluczeniem i spowolnieniem rozwoju zarówno małych jak i większych firm. Co do korzyści, które należy wymienić to po pierwsze większa efektywność pracy. Internet, nowoczesne technologie i narzędzia pozwalają oszczędzić znaczną ilość czasu, co przekłada się także na mniejszy wysiłek włożony w pracę. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest to, że korzystanie z usług cyfrowych wpływa także pośrednio i bezpośrednio na kwestie bezpieczeństwa. W zaawansowanych technologicznie krajach wdrożenie nowoczesnej sieci polega na tym, że całe, ogromne obszary infrastruktury są obsługiwane zdalnie, np. w dużych portach przeładunkowych, gdzie operatorzy wykonują swoją pracę zdalnie, siedząc w klimatyzowanych pomieszczeniach i sterując dżojstikiem. Trzecia kwestia dotyczy transformacji energetycznej, która w głównej mierze opiera się na transformacji cyfrowej. Powstają bowiem coraz to nowsze, rozproszone źródła energii, odnawialnej, którymi trzeba odpowiednio zarządzać, a nie da się tego zrobić inaczej niż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i łączności internetowej. W istocie, obszarów gdzie można wskazać korzyści jest bardzo dużo, to na przykład handel, gdzie widzimy, jak w przypadku zakupów online wszystko jest zintegrowane, od zamówienia do dostarczenia produktu. Świat już zmierza i jeszcze bardziej będzie zmierzał w tym kierunku - cyfryzacji i zarządzania procesami w czasie rzeczywistym.

Jeśli mówimy o przedsiębiorstwach, mamy wątek konkurencyjności w skali międzynarodowej.

Tu pojawia się pewien nie napawający optymizmem aspekt, co wybrzmiało również w wystąpieniu pana premiera Gawkowskiego. Polska trochę się spóźniła z wdrożeniem sieci 5G, z różnych powodów. Choć polskie społeczeństwo chętnie absorbuje nowoczesne technologie, infrastruktura i regulacje nie do końca nadążają za tym,co się dzieje. W efekcie jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o indeks cyfryzacyjny. Wydaje mi się, że to jest do nadrobienia, natomiast trzeba poczynić poważne kroki, aby zmienić ten stan rzeczy. Sięgając dalej, Europie sporo umyka patrząc na to, co dzieje się choćby w Azji. Potrzebna jest głębsza refleksja jak to zmienić i nadrobić stracony czas, gdyż technologia rozwija się znacznie szybciej niż zdążymy o tym pomyśleć.

Jakie są trendy w integrowaniu usług cyfrowych na przyszłość, z którymi Huawei musi się mierzyć?

Przede wszystkim pracujemy nad dalszym rozwojem infrastruktury sieciowej. W Chinach rocznie stawia się około 2-2,5 mln masztów 5G, w Europie kilkadziesiąt tysięcy, w Polsce 2-3 tysiące. To w pewien sposób nakreśla nam globalne tempo rozwoju tej technologii. Kolejną rzeczą jest infrastruktura światłowodowa, potrzebna zarówno w naszych domach, jak i w przedsiębiorstwach. Mamy też kwestię cyfryzacji energetyki, przemysł 4.0, samochody autonomiczne, które nie będą wykorzystywały w pełni swoich możliwości i cały transport w ogóle, również kolejowy i lotniczy - wszystko to nie będzie miało szansy funkcjonować bez odpowiedniej łączności. Mówimy właściwie o każdej sferze naszego życia, na którą wpływ ma cyfryzacja, a kolejnym przykładem jest medycyna, gdzie procesy cyfrowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu.

Czas pędzi, podobno czas to pieniądz, ale czas to także prędkość przesyłu danych, szalenie ważna.

Tak, to się zgadza i właśnie dlatego tak ważny jest rozwój cyfrowej gospodarki i edukacja społeczeństwa w zakresie korzystania z możliwości jakie za sobą niesie.

JPO

Organizator

Partner