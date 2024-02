Kreatywni przedsiębiorcy mają szanse spotkać się z inwestorami gotowymi postawić na innowacyjne rozwiązania.

Trwa nabór do konkursu EEC Startup Challenge 2024. Wyłoni on finalistów, którzy podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (7–9 maja 2024 r.) zaprezentują swoje nowatorskie projekty i będą mieć szanse na pozyskanie inwestorów bądź partnerów. Do konkursu można zgłosić pomysł na biznes lub firmę, która prowadzi działalność komercyjną mniej niż przez pięć lat. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 28 lutego br.

Ideą organizatorów jest połączenie kreatorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują nowych możliwości inwestowania. EEC Startup Challenge od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Od pierwszej edycji projektu w 2016 r. zgłoszono do niego ponad 1000 projektów, a szansę na rozwój i nagrody dostało ponad 50 start-upów.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym są przyjmowane zgłoszenia, spośród których na podstawie precyzyjnie zarysowanych kryteriów jury konkursowe wyselekcjonuje najlepsze pomysły w kategoriach branżowych: modern economy (przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja); environment (ochrona środowiska, technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów); health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia); business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR); client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Do finału zakwalifikuje się najlepszych 15 start-upów, które 8 maja 2024 r. zaprezentują swoje pomysły przed uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej Europy Środkowej, którą w zeszłym roku odwiedziło 11 tys. osób. W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda, którą przyznają internauci.

Wśród dotychczasowych zwycięzców znajdują się firmy, które odniosły sukces w wielu sektorach gospodarki. W ubiegłym roku nagrodzono start-upy Diagendo, który opracował przełomowy test na endometriozę, Biostra – oferujący ciekawą koncepcję przetwarzania odpadów, Parkcash – proponujący rozwiązanie do optymalizacji niewykorzystanych przestrzeni parkingowych, Zonifero, którego dziełem jest innowacyjna aplikacja do zarządzania hybrydowym miejscem pracy, oraz Magly, proponujący platformę do tworzenia nowoczesnych atrakcji hotelowych w formie interaktywnych gier.

W minionym roku do konkursu zgłoszono 213 projektów. Każdy z pięciu zwycięzców otrzymał tytuł EEC Startup Challenge Winner i mógł skorzystać z kampanii promocyjnej w mediach Grupy PTWP, która jest organizatorem EKG. Wszyscy laureaci otrzymali także zaproszenie do programu OVHcloud Startup, dzięki któremu mogli zyskać do 100 tys. euro bezzwrotnego grantu do wykorzystania na rozwój swojego projektu. ©℗