Darzymy pracowników zaufaniem, dajemy im duże poczucie sprawczości i przestrzeni do działania

„Do your thing” to globalne hasło, które przyświeca codziennym działaniom w ING Hubs Poland. Gwarantując pracownikom duże poczucie sprawczości, pracodawca długoterminowo dostrzega benefity na różnych polach - mówi Anna Daszczyńska Head of HR w ING Hubs Poland

Jak budować dojrzałą kulturę organizacyjną w zróżnicowanym środowisku? W jaki sposób wspierać rozwój poszczególnych zespołów, jednocześnie wzmacniając indywidualny rozwój pracownika? Co robić, aby pozyskiwać i utrzymywać talenty w organizacji? To jedne z wielu pytań, na które powinien odpowiadać sobie pracodawca, jeśli zależy mu na wzroście konkurencyjności i długoterminowym rozwoju. Odpowiadać, nie odpowiedzieć, bo w obliczu tak dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego oraz rosnących potrzeb pracowników nie jest to zadanie jednorazowe. Wymaga regularnej weryfikacji i szczegółowej analizy obszarów składających się na proces zarządzania zasobami ludzkimi.

Taką analizę przeprowadził międzynarodowy Instytut Top Employers. W elitarnym gronie najlepszych pracodawców po raz czwarty z rzędu znalazło się ING Hubs Poland. Badanie objęło sześć obszarów HR, składających się z 20 tematów, w tym m.in.: strategia personalna i strategia przywództwa, pozyskiwanie talentów, rozwój osobisty, wellbeing czy różnorodność i włączanie. W ramach programu certyfikowano i uznano 2300 najlepszych pracodawców w 121 krajach/regionach na pięciu kontynentach.

Pracownicy mówią „sprawdzam”

Proces certyfikacji trwa nawet kilka miesięcy. W pierwszym etapie pracodawca wypełnia rozbudowaną ankietę, dostarcza dodatkowe dokumenty czy uzupełnienia. Następnie audytor ze strony instytutu spotyka się z osobami odpowiedzialnymi za badane obszary w organizacji, która ubiega się o certyfikat.

– Zanim weszliśmy w proces weryfikacji naszych praktyk HR przez instytut, musieliśmy dostać zielone światło od naszych pracowników. To oni są pierwszą instancją. Dlatego tak ważny jest bieżący feedback z ich strony. Oczywiście kluczową rolę odgrywa tutaj rozmowa bezpośrednia z liderem. Mamy jednak w ING Hubs Poland wiele różnych narzędzi wzmacniających kulturę feedbacku. Oprócz spotkań rocznych i śródrocznych są to krótkie ankiety, które każdy pracownik otrzymuje raz w tygodniu, a także bardziej złożone badanie kwartalne. Wyniki bierzemy pod uwagę zarówno przy codziennych decyzjach operacyjnych, jak i przy większych, bardziej strategicznych projektach czy procesach. Na przykład w zeszłym roku na bazie sugestii zebranych w badaniach odświeżyliśmy strategię związaną z uznaniem i nagradzaniem pracowników – mówi Anna Daszczyńska, Head of HR.

W ankiecie nie ma miejsca na informacje deklaratywne. Instytut Top Employers ocenia praktyki stosowane w organizacji, czyli wdrożone i zakomunikowane pracownikom przed wypełnieniem kwestionariusza. Praktyka jest uważana za wdrożoną, jeśli jest dostępna dla co najmniej 80 proc. pracowników.

Współpraca na globalną skalę

ING Hubs Poland działa na rynku już ponad 20 lat, zatrudniając ponad 3,5 tys. ekspertów kilkudziesięciu narodowości. Pracownicy na co dzień świadczą usługi na globalną skalę, prowadząc grupę ING przez cyfrową transformację. Poza kompleksowym wsparciem IT firma stale poszerza portfolio swoich działań o usługi operacyjne, takie jak zapobieganie przestępczości finansowej, modelowanie ryzyka czy proces KYC (Know Your Customer), na który składa się monitorowanie nietypowych transakcji oraz szczegółowa analiza klienta.

– Praca w ING Hubs Poland to moje pierwsze doświadczenie zawodowe poza granicami kraju. Muszę przyznać, że szczególnie początki były dla mnie sporym wyzwaniem osobistym, angażującym i zakładającym uczenie się nowych rzeczy oraz współpracę z ludźmi z różnych krajów i środowisk. W codziennej pracy na pewno cenię różnorodność, która pozwala spojrzeć na procesy czy zadania z uwzględnieniem różnych perspektyw. Czuję, że kultura organizacyjna w naszej firmie zachęca do swobodnego wyrażania opinii, nawet jeśli różnią się od opinii współpracowników, a także inspiruje i motywuje do samodzielnego podejmowania decyzji – mówi Anastasiia Illiasevych, ekspertka ds. komunikacji.

ING Hubs Poland rozwija dwa polskie oddziały, w Katowicach oraz Warszawie, jednak skala działalności wykracza daleko poza granice kraju. Na przestrzeni lat firma zbudowała silną pozycję – zarówno w grupie ING, jak i na rynku. Nie byłoby to możliwe bez dojrzałego przywództwa, opartego na zaufaniu, które jest podstawą działania w ING Hubs Poland.

– Osobiście jestem dużym zwolennikiem przywództwa partycypacyjnego i, co mnie cieszy, taki model jest sukcesywnie rozwijany w naszej organizacji. Chcąc budować efektywny zespół składający się z osób o zróżnicowanych kompetencjach, musimy wziąć pod uwagę naprawdę wiele składowych. Zacznijmy od jasnych celów i swobody w działaniu, a także właściwego podziału ról i obowiązków w ramach interdyscyplinarnych zespołów. No i duża transparentność w działaniu, która buduje wzajemne zaufanie i pozytywną atmosferę pracy. Bez tego ani rusz. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał także o różnorodności i inkluzywności, swobodnej wymianie myśli i pomysłów, a także częstym feedbacku i docenianiu pracowników – mówi Andrzej S. Bartelski, product owner i menedżer w obszarze TM (Transaction Monitoring).

Poczucie sprawczości w firmowym DNA

„Do your thing” to globalne hasło, które przyświeca codziennym działaniom w ING Hubs Poland. Gwarantując pracownikom duże poczucie sprawczości, pracodawca długoterminowo dostrzega benefity na różnych polach.

– W mojej pracy bardzo sobie cenię poczucie sprawczości. Mam realny wpływ na procesy i widzę konkretne efekty pracy naszego zespołu. A to z kolei ma ogromne pozytywne przełożenie na produktywność innych departamentów, które pozytywnym feedbackiem dają nam sygnał, że doceniają naszą pracę. W takim systemie naczyń powiązanych, w którym operujemy na co dzień, to niezwykle istotne. No i oczywiście ludzie – mam naprawdę ekstra zespół, pracujemy w fantastycznej atmosferze. Fajnie pracować z ludźmi, których się lubi i z którymi rozwija się silne relacje, oparte na dużym zaufaniu – dodaje Andrzej S. Bartelski.

W ING Hubs Poland priorytetem jest umożliwianie pracownikom rozwoju w obszarach, w których czują się najlepiej. To z kolei sprzyja innowacyjności.

– Ufamy pracownikom i dajemy im przestrzeń, aby angażowali się w działania, które są dla nich ważne. I widzimy owoce tego podejścia. Przede wszystkim, co bardzo mnie cieszy, sprzyja ono tworzeniu oddolnych inicjatyw. To właśnie z inicjatywy pracowników powstały grupy w obszarze Diversity, Inclusion & Belonging. W tym momencie mamy cztery aktywne grupy dbające o: wzmocnienie obecności kobiet w środowisku technologii, społeczność LGBTQ+, różnorodność kulturową oraz osoby z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnością. Jesteśmy dumni z programów edukacyjnych rozwijanych przez naszych pracowników. Przykładami są: program CRC (Corporate Readiness Certificate) przeznaczony dla studentów i absolwentów czy inicjatywa Cybermocni, która dociera z tematami cyberbezpieczeństwa do najmłodszych, a od niedawna także do seniorów – komentuje Anna Daszczyńska.

Codzienny dobrostan

Zespół ING Hubs Poland to ludzie reprezentujący 75 narodowości, eksperci w różnym wieku, o różnorodnych kompetencjach i różnym doświadczeniu. Tym bardziej istotne jest pielęgnowanie kultury inkluzywności, czyli rozwijanie środowiska, które każdemu z pracowników – bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie – daje równe szanse i poczucie przynależności. Ważną składową tego procesu jest rozwój pracowników – dawanie im możliwości podnoszenia kompetencji w sposób bardzo indywidualny, dopasowany do różnorodnych potrzeb.

– Kultura inkluzywności i ciągłego doskonalenia swoich kompetencji to nasze priorytety i niewątpliwie przenikające się obszary. Dlatego oferujemy naszym pracownikom liczne możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznego doświadczenia, m.in. poprzez programy mentoringowe, coaching, zewnętrzne szkolenia indywidualne oraz zespołowe czy rozwijanie oferty warsztatów prowadzonych przez wewnętrznych trenerów – mówi Anna Daszczyńska. – Na bieżąco analizujemy i udoskonalamy ofertę benefitów. Rozumiemy, jak duże mają znaczenie dla każdego z nas i jak wpływa na komfort pracy. Wśród benefitów znajdują się takie uznawane za rynkowy standard, na przykład: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie pracownika i członków jego rodziny. Ale oferujemy też: program BeWell oparty na trzech filarach (ciało i sprawność fizyczna, emocje i odporność psychiczna, balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym), infolinię zdrowia psychicznego, webinary dotyczące profilaktyki nowotworów, program „Rekomendujesz = Zyskujesz” czy profilaktyczne przeglądy zdrowia – dodaje.

To tylko niektóre z możliwości rozwoju oraz benefitów oferowanych pracownikom ING Hubs Poland i składających się na szeroko rozumiany dobrostan. Dbanie o ten obszar ma wpływ na wiele dziedzin życia, nie zawsze dotyczących stricte środowiska zawodowego, ale na koniec dnia mających duże przełożenie na efektywność i jakość pracy.

– Czuję dumę z certyfikatu Top Employer, mając jednocześnie świadomość, że zarządzanie zasobami ludzkimi to proces wymagający otwartości na zmiany oraz ciągłej pracy nad skutecznością i efektywnością wdrażanych praktyk – podsumowuje Anna Daszczyńska.