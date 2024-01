Branża technologiczna w Polsce przechodzi przez dynamiczne zmiany, które wpływają zarówno na zatrudnienie, jak i ogólną kondycję tego sektora. Postępująca cyfryzacja oraz rozwój AI ujawniają nowe luki kompetencyjne. Huawei od lat wspiera talenty w dziedzinie nowych technologii. To część konsekwentnego zaangażowania firmy w rozwój polskiej myśli technologicznej i cyfrowej edukacji.

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie branży IT na wykwalifikowanych specjalistów. Badania pokazują, że w 2021 r. wzrosło ono aż o 236 proc. względem 2020 r. W 2022 r. odnotowaliśmy natomiast poważne niedobory specjalistów z sektora technologicznego. W tym okresie luka kadrowa wyniosła 300–350 tys. osób (w 2021 r. 250–300 tys.), przy czym 42 proc. stanowisk uznano za trudne do obsadzenia. Z kolei w 2023 r. zaobserwowaliśmy znaczący wzrost ofert pracy w sektorze IT, bo aż 43 proc. więcej względem roku ubiegłego. Dane te pokazują wyraźną tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kadrę specjalistyczną w obszarze nowych technologii. Prognozy na 2024 r. też nie odbiegają od tego trendu. Aż 94 proc. firm planuje rekrutować nowych pracowników. Ponad połowa z nich spodziewa się jednak trudności w tym procesie, przy czym aż 47 proc. uważa, że na rynku wciąż brakuje doświadczonych specjalistów.

Zaangażowanie i rozwój

– W obliczu dynamicznych zmian w branży telekomunikacyjnej Huawei pozostaje zaangażowany w tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz spełnianie najwyższych standardów zatrudnienia. Aby skutecznie sprostać wyzwaniom, które stoją przed branżą, dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników. W Huawei zawsze stawiamy na zaangażowanie i rozwój kompetencji naszego zespołu. Poszukujemy profesjonalistów, którzy dzięki swojej pasji i umiejętnościom będą w stanie wspólnie z nami kształtować przyszłość branży telekomunikacyjnej. Równocześnie inwestujemy w młode talenty, widząc w nich potencjał do rozwoju i nowych pomysłów z myślą o przyszłości. Jako Huawei Polska podejmujemy liczne inicjatywy, takie jak Seeds For The Future, ICPC European Training Camp czy ICT Competition – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Huawei realizuje liczne projekty skierowane do młodych, ambitnych osób, które chcą rozwijać się w kierunku nowych technologii. Jedną z takich inicjatyw jest Seeds For The Future – globalny program edukacyjny skierowany do utalentowanych polskich studentów i studentek, oferujący wiedzę z zakresu najnowszych trendów technologicznych. Tegoroczna, dziesiąta edycja przyciągnęła rekordową liczbę – ponad 250 zgłoszeń z uczelni z całej Polski. W finałowej pięćdziesiątce, która została zakwalifikowana do Seeds for the Future, znalazło się aż 72 proc. studentek.

Huawei wspiera również międzynarodowy konkurs programistyczny organizowany przez International Collegiate Programming Contest University Commons (ICPCU). W ubiegłym roku drugi raz z rzędu odbył się w Polsce ICPC European Training Camp, rozwijający umiejętności młodych specjalistów IT. Innym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Huawei jest ICT Competition, który łączy partnerskie uczelnie w rywalizacji utalentowanych studentów.

Równość i różnorodność

Wspieranie różnorodności i walka z wykluczeniem to wartości firmy, które realizowane są nie tylko poprzez wewnętrzne polityki i relacje pracownicze, lecz także poprzez projekty społeczne, które firma rozwija w Polsce. Przykładem takich inicjatyw jest projekt „Kosmos i malina” zrealizowany przez Huawei Polska we współpracy z Fundacją Zaczytani.org. Stworzyliśmy bajkę mającą na celu obalanie stereotypów oraz inspirację dziewcząt do stawiania odważnych kroków i rozwoju w obszarze nowych technologii. Ten innowacyjny projekt ma na celu nie tylko rozbudzenie ciekawości dzieci w świecie nauki i technologii, lecz także jest wyrazem głębokiego zobowiązania Huawei do promowania równości płci i zwiększania udziału kobiet w STEM.

– W dynamicznym otoczeniu branży technologicznej, gdzie wyzwania pojawiają się nieustannie, kluczowe znaczenie mają silne, wysoko wykwalifikowane i zgrane zespoły. Efektywna współpraca staje się niemożliwa w kulturze, gdzie empatia, elastyczność i inkluzywność nie są priorytetami. Dlatego Huawei konsekwentnie dąży do tego, aby właśnie te wartości charakteryzowały środowisko pracy w firmie. Uzyskanie przez Huawei tytułu Top Employer już czwarty rok z rzędu jest świadectwem konsekwencji w zapewnianiu miejsc pracy opartych na inkluzywności, równości i możliwości rozwoju, a także o tym, że jako firma skutecznie odpowiadamy na stale zmieniające się potrzeby rynku – podsumowuje Ryszard Hordyński. – Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym firmom, które zapewniają miejsca pracy w Polsce. Jesteśmy niezmiernie dumni, że ponownie zostaliśmy docenieni przez Top Employers Institute. Nagroda ta wiele dla nas znaczy, w szczególności biorąc pod uwagę tak trudny rynek pracy. Jako Huawei cieszymy się, że praca w dziedzinie technologii idzie w parze z rozwojowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem – dodaje.