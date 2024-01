Podróbki to nadal spory problem, nie tylko dla europejskiej, lecz także dla polskiej gospodarki. Powodując straty w sprzedaży, przekładają się na likwidację miejsc pracy.

Europejska gospodarka tylko z powodu fałszywej odzieży, kosmetyków i zabawek traci średnio 16 mld euro rocznie. W przypadku Polski to 728 mln euro, co plasuje nasz kraj na szóstym miejscu wśród 27 państw – wynika z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Fałszywe produkty przyczyniają się też do likwidacji miejsc pracy. W Europie w skali roku znika ich z tego powodu średnio ok. 200 tys., z czego w Polsce 18 tys., co stawia nas w pierwszej trójce najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem państw.

Jeśli chodzi o naszą gospodarkę, to w największym stopniu traci ona z powodu podrabianej odzieży – 549 mln euro rocznie. Kosmetyki generują 140 mln euro strat, a zabawki – 39 mln euro.

Magdalena Bęza, radca prawny w KPMG Law, podkreśla, że wytwarzaniem i dystrybucją towarów podrobionych trudnią się głównie organizacje przestępcze. Obrót nimi to przede wszystkim brak przychodów z tytułu podatków do budżetów państw unijnych, ale też zagrożenie dla konsumentów, bo ze względu na redukcję kosztów podróbki nie spełniają wymogów jakościowych. W wielu przypadkach mogą się okazać szkodliwe dla zdrowia, np. podrobione leki czy kosmetyki.

Podróbki trudno wyeliminować, bo, jak tłumaczą eksperci, są stale ulepszane, przez co trudno je odróżnić od oryginału. I są od nich dużo tańsze. – Szczególnie młodym konsumentom zależy, by pokazać znajomym, że mogą sobie pozwolić na kupno towarów niektórych marek. Z badań wynika, że to właśnie w najmłodszych grupach wiekowych przyzwolenie na zakup podróbek jest najwyższe – tłumaczy Magdalena Bęza.

Przepisy przewidują szeroki wachlarz sposobów walki z podróbkami. Przede wszystkim zatrzymywanie towarów podrobionych na granicy, ściganie osób wprowadzających je do obrotu na drodze karnej i dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym. Aby ułatwić korzystanie z tych uprawnień, warto uzyskiwać instytucjonalną ochronę praw własności intelektualnej, np. poprzez rejestrację znaku towarowego. Istotne są również nowe rozwiązania technologiczne, jak kody QR, których nałożenie umożliwia konsumentom, po ich zeskanowaniu, potwierdzenie autentyczności produktu. ©℗