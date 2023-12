Druga tegoroczna edycja INFORum Gospodarczego organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną miała trzy hasła przewodnie: wolność, przedsiębiorczość, samorządność. Te nadrzędne i uniwersalne zasady pozwoliły polskim firmom od początku lat 90. rozwijać się, budować potencjał i przewagę konkurencyjną, tworzyć nowe miejsca pracy, w końcu – kreować wartość polskiej gospodarki. Dlatego tak ważna jest żywa pamięć o tym, co było i pozostaje źródłem sukcesu polskich firm.

Wolność jest fundamentem rozwoju i postępu gospodarczego. Bez niej nie ma przedsiębiorczości. To również klucz do zyskiwania przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Przedsiębiorczość to kolejny motor rozwoju. To ona kreuje nowe miejsca pracy, pozwala tworzyć nowe branże, które pewnie jeszcze dekadę temu wydawały się nieosiągalne dla nas. Wspomnieć wypada chociażby o tym, że Polska staje się hubem dla start-upów opartych na nowoczesnych technologiach, coraz śmielej wchodzimy w rozwój sztucznej inteligencji, współpracy na tym polu z międzynarodowymi koncernami. Nie bez przyczyny specjaliści z zakresu szeroko pojętego IT należą do jednych z najbardziej poszukiwanych przez rynek pracy.

W końcu samorządność: wiemy doskonale, że decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym mają absolutnie decydujące znaczenie dla rozwoju firm – mogą hamować przedsiębiorczość, ale mogą również szeroko otwierać okna możliwości, jakie stoją przed biznesem.

Wierzymy, że pamięć o tych podstawowych wartościach i kierowanie się nimi na co dzień pozwoli Polsce nie wpaść w pułapkę średniego rozwoju. Polski biznes w ciągu ostatnich trzech dekad wykonał zbyt duży skok rozwojowy, żeby zatrzymać potencjał, który w nim drzemie. Stąd tak wielka potrzeba inwestycji w innowacje, edukację, w kapitał ludzki i rozwój infrastruktury. Inwestycje w tych obszarach są kluczowe, aby utrzymać naszą gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu.

Okno możliwości nigdy wcześniej nie było dla nas wszystkich tak szeroko otwarte. Musimy to wykorzystać nie tylko dla jeszcze większego rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim po to, by ukształtować Polskę nowoczesną, konkurującą z powodzeniem z czołówką państw i społeczeństw na arenie międzynarodowej.