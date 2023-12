88 zgłoszeń, 8 przyznanych nagród, 6 wyróżnionych i jedna Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju – to liczby podsumowujące trzecią edycję konkursu Liderzy ESG zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i PwC Polska, którego partnerem medialnym był Dziennik Gazeta Prawna. Nagrody przyznano w kategoriach: Program edukacyjny, Innowacja, Strategia, Wizjonerka/Wizjoner Zrównoważonego Rozwoju. Czym się wyróżnili laureaci?

Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju

Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh

Nagrodę otrzymała za wyjątkowe zaangażowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i budowanie społeczeństwa opartego na odpowiedzialnym biznesie. Kapituła doceniła fakt, że Martyna Zastawna jest jedną z pierwszych osób w Polsce, a być może i w Europie, które nie tylko propagują idee zrównoważonego rozwoju, lecz także aktywnie działają w tej dziedzinie. Swoją działalność rozpoczęła już w 2015 r.

Jako założycielka firmy WoshWosh stworzyła autentyczne miejsce, które jest doskonałym wzorem odpowiedzialnego biznesu. Przez szkolenia, warsztaty, akcje edukacyjne oraz profesjonalne usługi czyszczenia i dezynfekcji obuwia tegoroczna Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju wpływa na minimalizację ilości odpadów i emisji CO2.

Dzięki jej innowacyjnemu podejściu ponad 500 tys. par butów otrzymało nowe życie, co nie tylko korzystnie wpływa na środowisko, lecz także stanowi istotny element edukacji społecznej.

Martyna Zastawna wprowadziła również innowacyjne zbiórki obuwia, organizując coroczne zbiórki dla osób bezdomnych w kryzysie jesienią, zaś wiosną dla potrzebujących.

– Otrzymałam wyróżnienie w kategorii Wizjoner, natomiast wizja bez konkretnych czynów byłaby tylko słowem – powiedziała laureatka podczas gali wręczenia nagród na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Jesteśmy obecnie w momencie bardzo dużej transformacji nie tylko biznesu, lecz przede wszystkim świata. Dlatego chciałabym opowiedzieć zwłaszcza o czynach i o tym, na czym skupiamy się w WoshWosh. ESG przez wiele firm i przez wielu ludzi nadal jest postrzegane jako koszt. Natomiast my staramy się pokazać, że ESG to nie tylko pozytywna zmiana środowiskowa, lecz także pozytywna zmiana finansowa. ESG to również bardzo istotny czynnik społeczny. To fakt, że możemy oferować cyrkularne, zrównoważone działania i usługi dla klientów z całej Europy – wskazała Martyna Zastawna.

Strategia

Nagroda diamentowa

Orange Polska SA

Kapituła postanowiła nagrodzić spółkę za niezwykłe podejście oraz strategiczne zaangażowanie. Orange, jako lider w dziedzinie telekomunikacji, prezentuje nie tylko doskonałe wyniki biznesowe, lecz także inspirującą strategię zrównoważonego rozwoju.

Spółka postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. i zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 65 proc. do 2025 r. Ma się to wydarzyć przede wszystkim za sprawą inwestycji w odnawialne źródła energii – wskazało jury.

Dodatkowo Orange aktywnie wprowadza rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Program „RE Recykling”, obejmujący skup i recykling używanych lub zepsutych smartfonów, oraz własna linia odnowy urządzeń to konkretne działania, które przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania zasobami.

Kapituła doceniła również to, że spółka bierze swoich dostawców pod lupę pod kątem kryteriów ESG, co świadczy o trosce nie tylko o własne praktyki, lecz także o zrównoważone postawy partnerów biznesowych.

Orange podejmuje również inicjatywy edukacyjne. To m.in. szkolenia dla seniorów, programy edukacyjne dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli. Zaangażowanie firmy w edukację społeczeństwa zwiększa kompetencje cyfrowe i wspiera rozwój różnych grup społecznych.

Spółka angażuje się w promowanie równości płacowej i różnorodności w miejscu pracy. Wzmacnianie roli kobiet na różnych szczeblach zarządzania, od stanowisk menedżerskich po pozycje liderskie, to ważny aspekt strategii firmy.

– To, co jest dla nas ważne, to to, że jesteśmy ciągle w procesie. Te zmiany, które nas czekają, oznaczają, że musimy się jeszcze wiele nauczyć. Wiele już udało nam się zrobić. Zmaksymalizowaliśmy w wielu obszarach pozytywny wpływ społeczny. Wiemy, co musimy poprawić. Ściągamy już z rynku nieużywane telefony komórkowe, tak żeby ślad węglowy był jak najmniejszy – mówiła podczas gali finałowej Monika Kulik, ekspertka ds. CSR w Orange Polska, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podkreśliła też, że nagroda będzie motywacją dla firmy, żeby stawiać sobie coraz ambitniejsze cele, nie tylko w obszarze neutralności klimatycznej, lecz także w innych dziedzinach.

Innowacja

Nagroda diamentowa

BNP Paribas Bank Polska SA

Kapituła przyznała nagrodę diamentową za kalkulator Agroemisja – narzędzie do monitorowania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej. Jury konkursowe wskazało, że jest to pierwsza na rynku niefinansowa usługa dla podmiotów z branży spożywczej i rolnej wspierająca ich przejście na zrównoważony rozwój.

Kalkulator Agroemisja został stworzony dla uczestników łańcucha wartości żywności – rolników, przetwórców, producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców, by umożliwić im samodzielne szacowanie śladu węglowego. Jest narzędziem dynamicznym, poszerzanym o kolejne moduły, jak choćby dla produkcji zwierzęcej czy do szacowania śladu wodnego.

Od czasu jego uruchomienia w czerwcu 2020 r. z kalkulatora skorzystało ponad 28 tys. użytkowników, dowodząc zapotrzebowania rynku na tego rodzaju rozwiązania.

– System żywnościowy odpowiada za ok. 30 proc. emisji gazów cieplarnianych, więc bez gruntownej zmiany w tym systemie praktycznie nie jesteśmy w stanie zastopować katastrofy klimatycznej. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem, patrzyli na nas jak na kosmitów albo na wariatów. Cieszymy się, że te trzy lata, które zainwestowaliśmy w antycypację tego, co się będzie działo na rynku, teraz przynoszą praktyczne efekty – powiedział podczas gali rozdania nagród Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowego Hub Food&Agri w BNP Paribas Bank Polska SA.

Jak wyjaśnił, kalkulator Agroemisja to rozwiązanie zbudowane na modelach naukowych.

– Jest to narzędzie dla całego łańcucha wartości, dla całego sektora rolno-spożywczego, nie zaś jedynie punktowe, dla poszczególnych jego elementów – tłumaczył.

Zapowiedział również dalszą rozbudowę kalkulatora.

– Chcemy, żeby powstało narzędzie do liczenia śladu środowiskowego, a w konsekwencji – i to będzie ogromne wyzwanie – chcemy, żeby to było narzędzie do liczenia bioróżnorodności. Tak jak dzisiaj rozmawiamy tutaj o redukcji gazów cieplarnianych, tak za dwa lata będziemy w ogromnym stopniu rozmawiać o tym, jak ze zmianami klimatu jest związana bioróżnorodność – powiedział współautor nagrodzonej innowacji.

Nagroda złota

Żabka Polska sp. z o.o.

Kapituła nagrodziła pilotażowy projekt Zielona Odnowa – wdrożenie zbiórki jednorazowych opakowań po napojach w sieci sklepów Żabka w Bydgoszczy. Klienci Żabki w Bydgoszczy, dzięki Zielonej Odnowie, mają możliwość oddawania plastikowych butelek i metalowych puszek, nawet spoza standardowego asortymentu sklepów.

W trakcie pilotażu zebrano 1,9 mln sztuk opakowań PET oraz ponad 1 mln sztuk opakowań metalowych.

Jury konkursowe podkreśliło, że inicjatywa włącza sklepy sieci w system kaucyjny na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, co nie tylko zwiększa efektywność zbiórki odpadów, lecz także wspiera rozwój zrównoważonej konsumpcji. Nagroda za pilotażowy projekt ma nie tylko podkreślać jego innowacyjność, lecz także stanowić wyraz uznania dla działań podejmowanych przez Żabkę, które mogą stać się źródłem inspiracji dla innych przedsiębiorstw.

– Pozwolę sobie zadedykować tę nagrodę naszym klientom i franczyzobiorcom za zaangażowanie i entuzjazm, jakie zostały okazane temu projektowi. Chciałabym podkreślić, że poza tym wymiarem innowacyjnym, testującym nowe rozwiązania, które zresztą wpisują się w naszą Strategię Odpowiedzialności, istotnym elementem jest to, że projekt wspiera rozwój proekologicznych umiejętności naszych klientów, przyczyniając się do tego, że w pewnym sensie są oni przygotowani do nowych regulacji, które wejdą w życie nie tylko w Polsce. Myślę tu o wdrożeniu systemu kaucyjnego – powiedziała, odbierając nagrodę, Dobrochna Derecka, kierowniczka Projektów Środowiskowych w Żabka Polska.

– Sukces tego projektu jest sukcesem szerszym, ponieważ dążąc konsekwentnie do realizacji kolejnych działań proekologicznych, uruchomiliśmy podobny test w kolejnym mieście, w Zielonej Górze – dodała.

Nagroda srebrna

OTCF SA

Jury doceniło program „Wear_Fair” wdrażający ideę modelu cyrkularnego w branży odzieżowej. Program „Wear_Fair”, wprowadzony od stycznia 2022 r. we współpracy z Ubrania do Oddania, opiera się na kompleksowym podejściu do zbierania, odnawiania i ponownego wprowadzania tekstyliów do sprzedaży. Skrupulatnie realizuje model cyrkularny, obejmując zbiórki ubrań w sklepach, na platformie online oraz w ubraniomatach. Program obejmuje nie tylko sprzedaż odzieży w drugim obiegu, lecz także naprawę ubrań oraz produkcję z materiałów używanych lub niewykorzystanych, eliminując jednocześnie problem utylizacji odzieży.

Od początku trwania projektu zebrano ponad 15 t ubrań, z czego, po naprawie i wprowadzeniu do drugiego obiegu, klienci nabyli przeszło 2 tys. sztuk ubrań.

Nagroda za program „Wear_Fair” to uznanie dla pionierskiego podejścia do transformacji branży odzieżowej. To nie tylko krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, lecz także inspiracja dla innych przedsiębiorstw zachęcająca do podobnych działań – wyjaśnia kapituła.

– Chcemy pokazać, że moda cyrkularna i zrównoważona może być naprawdę modna, że nie jest ona powodem do wstydu, ale wyrazem świadomości, dojrzałości i odpowiedzialności. Chcemy też w ten sposób inspirować naszych kontrahentów, klientów i konkurentów do angażowania się w tego typu inicjatywy, gdyż mocno wierzymy, iż dzięki temu z czasem to będzie miało ogromny pozytywny wpływ na planetę, na której żyjemy – powiedział DGP Wojciech Wieroński, członek zarządu OTCF SA.

Podziękował również zespołowi, oraz changemakerom, czyli osobom, które każdego dnia dobrowolnie i bezpłatnie inspirują firmę do angażowania się w podobne projekty.

Program edukacyjny

Nagroda złota

Jeronimo Martins Polska SA

Kapituła doceniła program „Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką” z powodu jego zasięgu, merytorycznego bogactwa oraz efektywnej realizacji. Program kształtuje u dzieci i młodzieży świadomość konieczności dbania o zdrowie i środowisko naturalne. Olimpiada nie tylko sprawdza wiedzę uczestników na temat zdrowego stylu życia, lecz także zachęca ich do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

Program istotnie przyczynia się do wyrównywania szans uczniów w dostępie do wiedzy. Dociera też do wszystkich szkół w całej Polsce. W trakcie ostatnich 30 edycji uczestniczyło w nim 1311 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z udziałem 17894 uczniów.

Jury konkursowe zauważyło też szeroki zakres tematyczny olimpiady, w którym mieszczą się: aktywność fizyczna, żywność i żywienie oraz choroby związane z żywnością, jedzeniem i odżywianiem.

– Kwestie edukacji, zarówno środowiskowej, w obszarze żywieniowym, jak i w obszarze społecznym są bardzo ważne dla nas ze względu na nasze podejście do zrównoważonego rozwoju u nas, w sieci Biedronka – powiedziała odbierająca nagrodę Agnieszka Koc, dyrektorka ds. ochrony środowiska w Jeronimo Martins Polska SA. Zaprosiła również do udziału w kolejnych edycjach programu.

Nagroda srebrna

TAURON Polska Energia SA

Spółkę nagrodzono za program „Zielone Laboratoria TAURONA”. Inicjatywa wyróżnia się nie tylko stopniem efektywnej realizacji celów, lecz także swoim cyklicznym charakterem oraz znaczącym wkładem w rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Działając na rzecz szkół podstawowych i średnich z terenu działania Grupy TAURON, program skutecznie wspiera uczniów i nauczycieli, umożliwiając im prowadzenie zajęć w nowoczesnych i dobrze wyposażonych klasopracowniach. Istotnym aspektem programu jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzięki wyrównywaniu szans w dostępie do nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Kapituła dostrzegła także rozwój inicjatywy. W pierwszej edycji (2022 r.) program zgromadził 140 szkół, w tym 112 szkół podstawowych i 28 średnich. W drugiej edycji (2023 r.) liczba przystępujących szkół wzrosła do 238, z czego 193 stanowiły szkoły podstawowe, a 45 średnie.

– Ten projekt łączy w sobie dwie szczególnie istotne cechy. Po pierwsze, pewną otwartość i prostotę w zgłaszaniu się do tego projektu, bowiem przyjmujemy zgłoszenia bardzo zróżnicowane pod względem formy – w tym roku bardzo mocnymi pozycjami były komiksy przedstawiające właśnie wymarzoną pracownię. Po drugie, ten program jest nam szczególnie bliski, bo jest sprawczy i uchwytny. W marcu zbieramy zgłoszenia, w czerwcu ogłaszamy zwycięzców i przystępujemy do prac, a we wrześniu dzieci i młodzież zaczynają się uczyć w swoich laboratoriach – powiedział, odbierając nagrodę, Łukasz Ciuba z TAURON Polska Energia SA.

Nagroda srebrna

BNP Paribas Bank Polska SA

Bank nagrodzono za program edukacyjny „Misja Kieszonkowe”, który jest skierowany do dwóch kluczowych grup docelowych mających wpływ na edukację dzieci, czyli rodziców dzieci w wieku 6–15 lat oraz nauczycieli klas I–VI.

Kapituła konkursu doceniła inicjatywę ze względu na rozległy zasięg, doskonały stopień realizacji celów oraz zaangażowanie kluczowych podmiotów. Program nie tylko wykracza poza standardowe ramy, lecz także skutecznie wpływa na rozwój edukacji finansowej w Polsce – argumentuje swój wybór jury.

Projekt jest nie tylko innowacyjny, lecz także istotny z perspektywy społecznej odpowiedzialności. Bank BNP Paribas, dzięki programowi „Misja Kieszonkowe”, nie tylko spełnia swoją misję jako instytucja odpowiedzialna, lecz także przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, zwłaszcza Celu 4, dotyczącego dobrej jakości edukacji, oraz Celu 10, związanego z redukcją nierówności.

Kapituła zwróciła również uwagę na to, że Misja Kieszonkowe – jako pierwszy program w Polsce – wykorzystuje kieszonkowe jako narzędzie edukacyjne. Program oferuje atrakcyjne i potrzebne kompendium wiedzy, porad i wskazówek dotyczących wprowadzania dzieci w świat finansów.

– To nagroda, owszem, dla naszej organizacji, ale tak naprawdę to jest nagroda dla wszystkich rodziców, opiekunów, nauczycieli, nauczycielek, którzy spowodowali, że ten program dotarł już do ponad 50 tys. uczniów z klas I–VI, i to im bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Wiemy, jak bardzo edukacja finansowa jest ważna i ogromnie się cieszymy, że możemy dołożyć do tego małą cegiełkę – powiedziała Agnieszka Michalik-Stankowska, kierowniczka Zespołu Strategii i Partnerstw ESG w BNP Paribas Bank Polska SA, która odebrała nagrodę.











Organizatorzy: