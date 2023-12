Przed nami czas podsumowań – między innymi tego, co dobrego dla innych zrobiliśmy w minionym roku. W Amazon jest ponad 8 500 zaangażowanych społecznie pracowników. Wspólnie zrealizowali oni szereg działań z obszaru zaangażowania społecznego, w których edukacja łączy się z technologią, a także rozwijane są kompetencje przyszłości u dzieci. W ostatnich miesiącach firma zmodernizowała Kindloteki w całym kraju czy przygotowała program Zdolni Odkrywcy, a także intensywnie rozwijała wolontariat pracowniczy oraz nawiązywała partnerstwa z organizacjami społecznymi – tylko w 2023 r. było ich ponad 50. Bo razem możemy więcej!

Święta to wyjątkowy okres w roku i Amazon ma na to dowody! Firma przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła, jak Polacy postrzegają święta.Co się okazało? Większość z nas spędza je tradycyjnie w domu, w otoczeniu rodziny. Uwielbiamy obdarowywanie się prezentami i co najważniejsze – ponad połowa Polaków przyznaje, że w okresie świątecznym uśmiecha się zdecydowanie częściej. Niewątpliwie ta wyjątkowa atmosfera sprawia, że chcemy dzielić się dobrem z innymi.

– Święta to przede wszystkim wspaniała okazja do bycia razem i sprawiania sobie najpiękniejszych przyjemności. Badania psychologiczne wskazują, że częścią naszego dobrostanu jest poczucie, że możemy kogoś obdarować i sami pozwalamy obdarować siebie. To czyni nas szczęśliwszymi. Pozwólmy sobie na to bez wyrzutów sumienia. To przecież jedyny czas w roku, żeby nadać odrobinę magii codzienności, zwrócić uwagę na swoje potrzeby i potrzeby bliskich – mówi Małgorzata Ohme, psychoterapeutka.

Dla dzieci i ich przyszłości

Wrażliwość i otwartość na potrzeby innych są także nieodłączną częścią etycznego biznesu. Dlatego Amazon wspiera potrzebujących przez cały rok – a nie tylko od święta. Jednak grudzień to doskonały moment na podsumowania, także zrealizowanych inicjatyw z obszaru zaangażowania społecznego.

– Do pomagania podchodzimy z sercem i pasją. Szczególnie bliskie są nam inicjatywy skierowane do dzieci. Już teraz chcemy inwestować w ich przyszłość, dlatego filarem naszych działań niezmiennie jest wykorzystanie technologii. Wszelkie inicjatywy edukacyjne realizujemy w taki sposób, aby najmłodsi mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań oraz rozwijać kompetencje przyszłości. Wierzymy, że dzięki temu nauka będzie dla nich ciekawsza, a zdobyte umiejętności zaprocentują w przyszłości – mówi Barbara Krystosiak, menadżerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Technologia i edukacja

Istotnym elementem tych działań jest rozbudowa Kindlotek – sztandarowego programu Amazon. Firma zmodernizowała 37 placówek w całej Polsce i podniosła je do standardu STEM. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych w 79 lokalizacjach. – Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać jak najwyższy poziom placówek, dlatego regularnie organizujemy spotkania z koordynatorami Kindlotek, podczas których mogą wymieniać się doświadczeniami, inspirować do dalszych działań oraz bliższej współpracy– wymienia Barbara Krystosiak i dodaje, że kolejnym krokiem w rozwoju projektu było stworzenie pilotażowej Kindloteki w przedszkolu, którą firma uruchomiła wspólnie z Fundacją Trefl, Wydawnictwem Edukacyjnym Podręcznikarnia oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Kształtowanie kompetencji przyszłości oraz integracja społeczności polsko-ukraińskiej to także cele programu „Zdolni Odkrywcy”. We współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog Amazon przygotował 5 webinarów offline oraz 7 majsterkowych spotkań online, w których uczestniczyło łącznie 1 100 dzieci. Ich celem było zainspirowanie słuchaczy do stworzenia własnych projektów przy wykorzystaniu przedmiotów dostępnych w każdym domu.

Ponadto po raz kolejny Amazon został partnerem lokalnym Meet and Code – programu, który już od 6 lat dociera do mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, aby wspomagać wyrównywanie szans oraz ograniczać wykluczenie technologiczne. Przez cały okres trwania programu (1 września – 31 października) zgromadził on ponad 6 000 uczestników w całej Polsce!

W grupie siła

Nieodłączną częścią działań pomocowych firmy są pracownicy. – Wielu inicjatyw nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić, gdyby nie zapał i pomoc naszych wolontariuszy. To właśnie oni odwiedzili Kindloteki i przeprowadzili warsztaty dla najmłodszych czy nagrali e-booka wspólnie z Fundacją Zaczytani. Tylko w 2023 roku ponad 1500 pracowników spędziło łącznie 2 000 dni na wolontariacie– podkreśla Barbara Krystosiak.

Prężnie działającą grupą wolontariuszy jest także Ekipa z Pasją, która zaangażowała się w projekt „Zdrowie w głowie” i pomagała podczas remontów oddziałów psychologiczno-psychiatrycznych w szpitalach dla dzieci. – Jesteśmy zespołem, który wierzy, że nasze umiejętności i zainteresowania mogą pomóc potrzebującym. Każdy z nas jest inny. Różnimy się wiekiem, doświadczeniem zawodowym oraz pasjami. I właśnie dzięki temu stanowimy zgrany zespół, który patrzy na wyzwania z różnych perspektyw. To ogromna radość, że możemy pomagać innym przy jednoczesnej realizacji naszych pasji – mówi Natalia Przybysz, wolontariuszka z centrum logistycznego Amazon w Sadach.

Liczba wolontariuszy stale się zwiększa, co jest najlepszym dowodem tego, jak wiele osób chce tworzyć lepsze jutro dla innych. Pamiętajmy, że każda, najmniejsza inicjatywa i zaangażowanie mają realny wpływ na nasze otoczenie.