Skuteczna reklama to jedno z podstawowych działań strategicznych biznesu. Dotyczy nie tylko promocji internetowej, ale również tej w tradycyjnych kanałach. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze formy reklamy w Polsce i jakie z nich mogą się sprawdzić w Twoim przedsiębiorstwie.

Reklama dźwignią handlu, czyli dlaczego firmy prowadzą działania marketingowe?

„Reklama dźwignią handlu” to popularne stwierdzenie, które nie traci na znaczeniu. Odnosi się bezpośrednio do przekonania, że bez przekazu marketingowego i promocji nie sposób uzyskać wysokich wyników ze sprzedaży. Oczywiście, istnieją techniki i strategie, które opierają się na tym, że to klient ma przyjść po konkretny produkt czy usługę. Zalicza się do tego m.in. marketing szeptany czy też strategia typu pull.

Trzeba mieć jednak na uwadze ograniczenia takich metod. Przede wszystkim wymagają od produktu lub usługi wysokiej jakości, a także i renomy. Poza tym mogą być dość żmudne, a na efekty działań trzeba długo czekać. Dlatego wiele firm stawia na bezpośrednie docieranie do potencjalnych odbiorców. Służą do tego różnorodne formy reklamy – zarówno te tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne. Niezależnie od wybranej strategii, można uogólnić, że inwestowanie w reklamę pozwala na:

-dotarcie z komunikatem do konkretnej grupy klientów (może być to szerokie lub wąskie grono osób, w zależności od charakteru usługi/produktu),

-zwiększenie wyników ze sprzedaży,

-zbudowanie wizerunku marki,

-utrzymywanie kontaktów z klientami i odbiorcami (stałe przypominanie o działalności firmy).

Przede wszystkim pamiętaj o dwóch najważniejszych funkcjach reklamy – ma ona informować o istnieniu danego produktu czy też usługi i namawiać do skorzystania z oferty sklepu. Pozostałe, ale równie istotne funkcje to przypominająca i edukacyjna. Dobór poszczególnych środków perswazji będzie więc zależał od tego, jakie cele stawia sobie Twoja firma oraz od budżetu, jakim dysponujesz.

Internet, telewizja czy outdoor – popularne rodzaje reklam

Obecnie przedsiębiorcy mogą się zdecydować na różne formy reklamy. Od dłuższego czasu można obserwować, że zmieniają się one pod wpływem rozwijających się technologii, trendów i możliwości. Niektóre zyskują na popularności, inne na niej tracą. Są to:

-reklama prasowa,

-reklama telewizyjna,

-reklama radiowa,

-reklama internetowa,

-reklama zewnętrzna (outdoorowa).

Trzeba jednak pamiętać, że różne formy reklamy mogą mieć odmienny odzew i wywoływać różne reakcje wśród respondentów. Ogólne wyniki badań CBOS jasno pokazują, że większość Polaków ma negatywny stosunek do promocji. Tylko 13% z nich twierdzi, że lubi takie przekazy. Najbardziej pozytywnie do reklamy podchodzą młode osoby w wieku 18-24 lat, a więc w głównej mierze uczniowie i studenci, ale także gospodynie domowe i wykwalifikowani robotnicy.

Mimo niechęci Polaków do różnych jej form okazuje się jednocześnie, że są one całkiem skuteczne. 31% respondentów CBOS wskazuje, że kupiło konkretny produkt tylko dlatego, że był on im znany z reklamy. Z kolei 77% nie żałuje zakupów zrobionych pod wpływem przekazów marketingowych.

Warto również mieć na uwadze, że reklama internetowa jest stosunkowo najnowszą obecnie opcją i także taką, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród młodych odbiorców, w tym tych w przedziale 24-35 lat. Na jakie najpopularniejsze formy reklamy internetowej najlepiej więc zwrócić uwagę?

Jakie formy reklamy są najpopularniejsze w internecie?

Reklama internetowa, czyli taka, która jest wyświetlana i udostępniana jedynie przy pomocy sieci, stała się w ostatnich latach niezwykle przydatnym narzędziem w rękach marketerów. Obecnie wiele marek decyduje się na inwestowanie w taką promocję, ponieważ pozwala ona dotrzeć do określonej grupy odbiorców. Jakie są najpopularniejsze formy reklamy w internecie?

-Social Media Marketing – do jednego z popularniejszych typów reklamy internetowej należy bezwzględnie zaliczyć media społecznościowe. Treści umieszczane są na takich platformach jak Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok. Mogą to być komunikaty przekazywane w postach sponsorowanych, bumperów reklamowych, reklam video czy też transmisji na żywo. Do tej kategorii zalicza się również współpracę z influencerami.

-E-mail Marketing – wysyłka newslettera to forma, która jest w stanie przynieść satysfakcjonujące wyniki przy stosunkowo niskim nakładzie kosztów. Pozwala na zbieranie i docieranie do grupy docelowych odbiorców, którzy są zainteresowani danymi usługami i produktami.

-Google Ads – to usługa firmy Google, która umożliwia realizowanie płatnych kampanii reklamowych w internecie. Dostępne pozostają różne formy, a przedsiębiorstwa dobierają je pod możliwości swoich budżetów. Reklamę da się wyświetlać w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych, które odwiedzają użytkownicy. Wśród rodzajów reklam na stronie internetowej wyróżnia się nie tylko Google Ads, ale także te banerowe czy też posty sponsorowane. Co istotne, dzięki Google Ads można również wdrożyć remarketing.

-SEO i SEM Marketing – czyli optymalizowanie witryn sklepów internetowych (bądź innych stron) pod kątem pozycjonowania. Im lepsze działania SEO, tym większa szansa na to, że sklep będzie się pokazywał wyżej w wynikach wyszukiwania. Z kolei SEM łączy w sobie działania optymalizacji oraz prowadzenia kampanii PPC (pay per click).

-Content Marketing – to ogólny zakres działań, do których zalicza się tworzenie ciekawych i unikatowych treści, dostosowanych pod pozycjonowanie. Jest to długoterminowa strategia, do której trzeba się jednak odpowiednio przyłożyć. Polega m.in. na prowadzeniu bloga, dzieleniu się treściami w postaci e-booków, podcastów czy infografik. Pomaga to w budowaniu pozycji eksperta w danej branży.

Po jakie formy reklamy zewnętrznej najczęściej sięgają firmy?

Różnorodne rodzaje i formy reklamy internetowej to niewyłączne sposoby na promowanie swoich usług czy też produktów. W Polsce wciąż dużą popularnością cieszy się reklama zewnętrzna. Jakie jej opcje wyróżniamy?

-Billboardy – czyli duże plakaty w postaci tablic. Umieszcza się je zazwyczaj przy drogach szybkiego ruchu i autostradach.

-Reklamę wielkoformatową – jest podobna do billboardów, jednak ją umieszcza się najczęściej w przestrzeni miejskiej, np. na budynkach czy rusztowaniach podczas remontów.

-Szyldy reklamowe – jedna z najstarszych form reklamy. W jej przypadku istotne jest odpowiednie ulokowanie oraz szata graficzna.

-Reklama na dachach samochodów – wliczają się w to również naklejki na samochody czy też reklamy w formie przyczepy.

-Paczkomat oklejony reklamą graficzną – nietypowe rozwiązanie, które polega na oklejeniu maszyny w całości lub częściowo przekazem reklamowym.

Zdecydowanymi zaletami takich form przekazu marketingowego jest możliwość docierania do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Są one powszechne i charakteryzują się dość dużą siłą oddziaływania. Niemniej mają także swoje ograniczenia. Przede wszystkim reklamodawcy muszą przestrzegać zapisów prawnych co do umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Reklama tradycyjna – jak wygląda jej popularność wśród reklamodawców?

Za reklamę tradycyjną uznaje się tę, która przekazuje się przez takie kanały jak radio, prasa czy telewizja. Zalicza się do niej również outdoorowe formy, czyli billboardy i plakaty. Właściwie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest ona wciąż popularna, ponieważ to zależy od wielu czynników. Jeśli dana marka celuje w grupę młodszych odbiorców, to przeważnie zdecyduje się na reklamę internetową. Z kolei do tych najstarszych osób wciąż skuteczniej docierać tradycyjną drogą.

Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Znacznym ograniczeniem są przede wszystkim wysokie koszty reklamy w telewizji czy prasie oraz trudności z mierzeniem efektywności. Nie ma tu sieciowych rozwiązań, które pozwalałyby monitorować zainteresowanie i zasięgi reklamowe, czy możliwości personalizacji przekazu.

Mimo to reklama tradycyjna wciąż pozwala na docieranie do odbiorców i budowanie wizerunku marki. Jest też przeważnie lepiej zapamiętywana.

