Twórca ChatGPT musi ustąpić z funkcji dyrektora generalnego OpenAI i z jej zarządu. Powód? „Nie był szczery”.

Sam Altman odchodzi z OpenAI, czyli firmy która stworzyła ChatGPT. W piątek wieczorem polskiego czasu poinformował o tym zarząd spółki. „Odejście pana Altmana jest następstwem przemyślanego procesu oceny przez zarząd, który doszedł do wniosku, że nie był on konsekwentnie szczery w komunikacji” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na blogu spółki. Zdaniem członków zarząduutrudniało mu to wykonywanie obowiązków. „Zarząd nie ma już zaufania do jego zdolności dalszego kierowania OpenAI” – dodaje zarząd w komunikacie.

Co kryje się za tymi powodami? Nie wiadomo, wiadomość zaskoczyła nawet redakcje najlepszych amerykańskich serwisów technologicznych. W komunikacie zarządu można przeczytać, że chodzi o misję spółki. Została ona powołana, by budować sztuczną inteligencję, która przyniesie korzyść całej ludzkości. „W 2019 r. firma OpenAI przeszła restrukturyzację, aby zapewnić sobie możliwość pozyskiwania kapitału na realizację tej misji, przy jednoczesnym zachowaniu misji, zarządzania i nadzoru organizacji non-profit […]. Podczas gdy firma doświadczyła dramatycznego wzrostu, podstawowym obowiązkiem rady nadzorczej pozostaje realizacja misji OpenAI i zachowanie zasad jej statutu” – czytamy w oświadczeniu.

Sam Altman doprowadził do zawarcia intratnej współpracy z firmą Microsoft – w zamian za doinwestowanie startupu, otrzymała dostęp do wielkiego modelu językowego (LLM) rozwijanego przez OpenAI. Dziś chatGPT jest zintegrowany m.in. z przeglądarką Bing.

Altmana zastąpi Mira Murati, dotychczasowa dyrektor ds. technologii. A to nie koniec zmian - Greg Brockman ustąpi ze stanowiska prezesa zarządu i pozostanie na swoim stanowisku w firmie, podlegając dyrektor generalnej.

Kim jest Sam Altman? To kalifornijski programista i staruper. W wieku 19 lat z kolegami stworzył aplikację Loopt, która pozwalała użytkownikom udostępniać w czasie rzeczywistym lokalizację. Startup sprzedał i został prezesem inkubatora Y Combinator – pod jego skrzydłami zaczynały Dropbox, Airbnb, Reddit czy Twitch. W 2015 razem z m.in. Elonem Muskiem (szefem Tesli i SpaceX), Peterem Thielem (współzałożycielem PayPala) i Jessicą Livingstone (również pracowała w Y Combinator), założył OpenAI. Początkowo miała to być organizacja non-profit, która rozwijała sztuczną inteligencję przyjazną ludzkości.