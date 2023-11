W III kwartale polscy przedsiębiorcy założyli 86.179 firm, o 8,3 proc. mniej niż w III kwartale zeszłego roku – podał w czwartek GUS. Spadek liczby rejestracji nastąpił we wszystkich sektorach.

Zdecydowana większość zarejestrowanych podmiotów – bo aż 83,1 proc. - to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich udział obniżył się w ciągu roku o 2,3 pkt proc. Druga najpopularniejsza forma prawna, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiła w poprzednim kwartale 14,7 proc. wszystkich rejestracji – tu z kolei mamy wzrost o 2,3 pkt proc. Pozostałe formy prawne stanowiły mniej niż 3 proc. nowo powstałych firm.

Jak wynika z danych GUS, to najniższa liczba rejestracji w ciągu trzech miesięcy od III kwartału 2021 r. Łącznie od początku roku w Polsce powstały 271,0 tys. przedsiębiorstwa, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku wynik był o 3,5 proc. wyższy (280,5 tys.).

W ocenie Jakuba Rybackiego, kierownika zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, spadek liczby zakładanych przedsiębiorstw to naturalna konsekwencja spowolnienia gospodarczego. Jego zdaniem kolejne miesiące prawdopodobnie przyniosą nieco łagodniejsze osłabienie, natomiast okres odbicia prawdopodobnie będzie powolny.

- Warto zauważyć jednak, że to niewielkie zagrożenie dla gospodarki. Kondycja finansowa przedsiębiorstw pozostaje stabilna – rok 2022 przyniósł duży wzrost zysków z działalności operacyjnej. Obecnie, nawet po spowolnieniu, rentowności dużych firm są zbliżone do standardowych warunków. Dlatego obserwujemy bardzo małą liczbę upadłości przedsiębiorstw – ocenia ekonomista PIE.

Spadki we wszystkich branżach

Dane GUS wskazują, że spadek liczby zakładanych firm dotknął w III kwartale wszystkie branże. W ocenie Rybackiego wskazuje to na kilka wyzwań, z jakimi mierzy się polska gospodarka.

- Z jednej strony obserwujemy zastój na rynku budowlanym, co przyczynia się do mniejszej liczby nowych firm działających w tym segmencie. Po gwałtownym wzroście cen energii trudności widoczne są też w branżach energochłonnych – to automatycznie odbija się na kondycji przemysłu i transportu – wylicza analityk.

Spadek liczby nowo otwieranych firm informatycznych Rybacki wiąże z faktem, że duże przedsiębiorstwa zaczynają ograniczać inwestycje, co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na informatyków.

„W III kwartale spadek liczby rejestracji zaobserwowano we wszystkich sektorach: w informacji i komunikacji (o 25,1 proc.), zakwaterowaniu i gastronomi (o 9,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 8,3 proc.), budownictwie (o 7,5 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,6 proc.), przemyśle (o 5,7 proc.), usługach (o 2,3 proc.)” – napisał GUS w komentarzu do publikacji.

Jak podają autorzy badania, wartości dotyczą przedsiębiorstw, które zostały w danym kwartale wpisane do REGON. Rejestracje obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą.