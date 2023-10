Za nami gala podsumowująca XI edycję projektu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”. W tym roku nagrody otrzymały firmy Press Glass, jeden z największych producentów szyb w Europie, LG Energy Solution, która produkuje baterie do samochodów elektrycznych, oraz Wilk Elektronik, polski producent pamięci komputerowych.

Press Glass jest zwycięzcą w kategorii „Polska marka”. Firma ta powstała w 1991 r. jako polsko-szwedzkie joint-venture, stała się ona jednym z największych europejskich niezależnych producentów szyb zespolonych i znaczącym graczem w USA. Przeszło trzydzieści lat temu zaczynała działalność z jednym zakładem, dziś ma ich 15: pięć w samej Polsce, a dzięki inwestycjom i przejęciom ma w swoim portfolio sześć fabryk na Wyspach Brytyjskich, dwie w USA, jedną w Chorwacji i jedną na Litwie. Dostarczała szyby m.in. do warszawskich wieżowców: Złota 44, Q22 czy Hotel InterContinental. Nagrodę odebrał Kazimierz Marciniak, dyrektor marketingu w firmie.

Nagroda w kategorii „Inwestycja w Polsce” powędrowała do LG Energy Solution. Jest to obecnie jedna z największych zagranicznych inwestycji w Polsce; dzięki niej baterie do samochodów elektrycznych to w ostatnich latach najważniejszy element eksportu z Polski. Według listy największych podatników CIT publikowanej przez Ministerstwo Finansów za ubiegły rok zapłaciła ponad pół miliarda złotych podatku dochodowego. Laureata na scenie reprezentował Gun Tai Kim, wiceprezes spółki.

Zwycięzcą w kategorii „Polska firma rodzinna” jest Wilk Elektrownik SA. W 2003 r. wprowadziła ona na rynek pierwsze moduły pamięci RAM pod marką Goodram. W związku z wojną w Ukrainie spółka wycofała się z rynku rosyjskiego i białoruskiego, rozwija za to sprzedaż nad Dnieprem. W ostatnim czasie Wilk Elektronik stawia w głównej mierze na rozwój segmentu sprzedaży przemysłowej. Nagrodę odebrał prezes spółki Wiesław Wilk.

