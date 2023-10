W grudniu 2022 roku Unia Europejska ogłosiła przyjęcie Dyrektywy CSRD ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dokument ten ujednolica i uszczegóławia elementy pozafinansowe, które muszą być corocznie podawane do publicznej wiadomości przez przedsiębiorstwa. Obowiązek raportowania obejmuje wpływ organizacji w czterech obszarach: środowiska, społeczeństwa, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego, czyli posługiwania się zasadą ESG w praktyce monitorowania swojej działalności biznesowej.

wyzwanie CSRD

Wejście w życie dyrektywy stanowi zwieńczenie starań Unii w obszarze włączania wartości społecznych do praktyki gospodarczej. Przyjęcie obowiązku nastąpi stopniowo: w 2025 roku duże spółki interesu publicznego oraz zatrudniające powyżej 500 pracowników, rok później pozostałe duże przedsiębiorstwa, a od 2027 roku MŚP i pozostałe notowane na giełdzie. Przedsiębiorcy powinni dostosować procedury wewnętrzne i systematycznie gromadzić informacje pozafinansowe. Pracodawcy RP dostrzegają towarzyszące obowiązkowi raportowania wyzwania, takie jak: koszty, ograniczony dostęp do danych o kontrahentach oraz brak rozwiązań technologicznych, ale widzą również pozytywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost gospodarczy. Ich przedstawicielka, Magdalena Kitlas, Dyrektor Departamentu Relacji, podkreśla, że wpływ dyrektywy CSRD na polską i europejską gospodarkę zależy od sposobu jej wdrożenia, reakcji firm oraz inwestorów jak również podejmowanych działań przez organy regulacyjne w Polsce. Pewne jednak jest, że dzięki obowiązkowemu raportowaniu zrównoważonego rozwoju klienci, inwestorzy i inni interesariusze będą mogli łatwiej dostrzec jaki wpływ dana firma ma na środowisko i społeczeństwo. Dorota Kłopocka, specjalistka ds. regulacji, ekspertka Pracodawcy RP dodaje, że obowiązkowe raportowanie niefinansowe pozwoli przedsiębiorcom uświadomić sobie jaki wywierają wpływ na otoczenie oraz dostarczy do publicznej informacji takie wiadomości. Bez tej wiedzy nie będzie możliwości wybierania inwestycji zrównoważonych, proekologicznych i prospołecznych. Większa transparentność firm w zakresie ESG będzie za sobą niosła również większą presję społeczeństwa na lepsze praktyki w tym zakresie. Już teraz na polskim rynku jest szereg przedsiębiorstw, które świadomie budują swój model biznesowy na wartościach. Dla dojrzałych organizacji, takich jak Allegro, IKEA, czy InPost, prowadzenie działalności zgodnie z czynnikami ESG to nie przykry obowiązek, a integralna część strategii biznesowej, sposób osiągnięcia wizji i długookresowych celów organizacji.

wpływ otoczenia

Presja otoczenia widoczna jest w świadomości podejmowanych działań przez firmy legitymizujące się działalnością odpowiedzialną i zrównoważoną. Kamila Solon-Serek, Kierownik Zespołu Komunikacji i Projektów ESG Grupy InPost podkreśla przekonanie firmy o konieczności wsłuchiwania się w potrzeby jej klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Statystyki mówią same za siebie– 81% ludzi na całym świecie martwi się zmianami klimatycznymi, a 86% oczekuje, że biznes weźmie aktywną rolę w zwalczaniu kryzysu klimatycznego. Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu dostaw przez maszyn Paczkomat, nasz wzrost przyczynia się do znacznej redukcji śladu węglowego w stosunku do naszych tradycyjnych dostaw kurierskich. Sposób dostawy przy tak szybko rosnącym rynku e-commerce ma ogromne znaczenie, i nasi Klienci mają tego świadomość. Działania w zgodzie z zasadą ESG wykraczają poza przyjęte do tej pory i powszechnie stosowane podejście CSR. Opiera się bowiem nie na promowaniu dobrowolnych działań, a na głębokiej zmianie myślenia o roli biznesu w społeczeństwie. Jak to mówią: „nie ma biznesu na martwej planecie”, komentuje Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce i dodaje „my naprawdę chcemy, aby nasza planeta przetrwała. Abyśmy żyli w zdrowych i sprzyjających warunkach, mieli dostęp do czystego powietrza i wody czy cieszyli się różnorodnością biologiczną. Nasi łpracownicy i pracowniczki, klienci i klientki i firmy z którymi współpracujemy ufają nam i zarazem inspirują do podejmowania zdecydowanych działań, dają nam siłę, abyśmy wprowadzali, jak najbardziej zrównoważone rozwiązania i głośno o nich mówili. W podobny sposób na temat znaczenia głosu interesariuszy wypowiada się Anna Gorączka, Group ESG & Sustainability Manager w Allegro. Deklaruje ona, że firma zarządza ESG kompleksowo, angażując członków i członkinie Executive Team i Zarządu oraz wszystkich kluczowych interesariuszy: kupujących i sprzedających, partnerów biznesowych, wszystkich zatrudnionych oraz lokalne społeczności, a także inwestorów.

