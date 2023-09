Uruchomienie pierwszych reaktorów w Polsce w następnej dekadzie wydaje się całkiem możliwe. Ale wcale nie pewne.

Jesteśmy najbliżej elektrowni jądrowej od czasu, gdy porzucono plac budowy w Żarnowcu. Aura imposybilizmu, jaka unosiła się nad polskim programem jądrowym niemal od jego zarania, została w dużej mierze przełamana.

Decyzja o powstaniu polskiej elektrowni atomowej została podjęta w erze wczesnego Gierka – w zeszłym roku minęło pół wieku od określenia lokalizacji. Pierwsza łopata przy budowie elektrowni w Żarnowcu została wbita w stanie wojennym, wiosną 1982 r. Druga elektrownia miała powstać w Klempiczu, w ówczesnym województwie pilskim. Plany załamały się pod naporem protestów społecznych po katastrofie w Czarnobylu. Budowę zawiesił rząd Tadeusza Mazowieckiego, a los inwestycji przypieczętowało pół roku później, w 1990 r., lokalne referendum wśród mieszkańców ówczesnego województwa gdańskiego. Przeciw elektrowni opowiedziało się ponad 86 proc. głosujących przy ponad 44-proc. frekwencji.

Idea wróciła dopiero ćwierć wieku później. Wprowadzenie energii jądrowej za uzasadnione – w kontekście potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – uznał w przyjętej w 2005 r. strategii rząd Marka Belki. Wpisania atomu do polityki energetycznej Polski chciał Jarosław Kaczyński w pierwszej, skróconej kadencji PiS, ale nie zdążył. Rząd Donalda Tuska zainicjował w 2009 r. prace nad Programem polskiej energetyki jądrowej. Jego założenia? Uruchomienie pierwszego bloku do 2024 r. i ukończenie pierwszej elektrowni do końca dekady. Polskie moce w atomie miały w 2030 r. osiągnąć 6 GW. Do 2035 r. miała zostać zbudowana druga elektrownia. W ramach PGE powstała spółka do pilotowania inwestycji. Nadzorować jej prace miał pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej, a wspierać merytorycznie – specjalny departament w resorcie gospodarki. Rząd Tuska zajął się podstawami legislacyjnymi planowanych inwestycji, powstawały analizy lokalizacyjne i ekspertyzy, negocjowano porozumienia z potencjalnymi partnerami. I wtedy – 11 marca 2011 r. – trzęsienie ziemi na Pacyfiku wywołuje tsunami, które z kolei powoduje katastrofę elektrowni w Fukushimie. W trzech reaktorach topią się rdzenie, setki tysięcy ludzi zostaje zmuszonych do ewakuacji, a świat patrzy z przerażeniem na „powtórkę z Czarnobyla”. Angela Merkel, która jeszcze rok wcześniej wspólnie z koalicjantami z FDP szykowała odwrót od planów wygaszania atomu przyjętych przez Gerharda Schrödera, uznaje swoje wcześniejsze stanowisko za błędne i niespełna dwa miesiące po katastrofie przypieczętowuje plany likwidacji branży w Niemczech do 2022 r.

Mrożenie i odmrażanie

Przemysł jądrowy na całym świecie ogarnia kryzys. O ile w 2010 r. na świecie rozpoczyna się budowa 16 reaktorów, o tyle rok później ich liczba spada czterokrotnie. Bilans dekady jest dla branży ujemny – więcej elektrowni się likwiduje, niż uruchamia. Szczególnie głęboki jest kryzys w gospodarkach wysoko rozwiniętych, które w ciągu dwóch dekad kończą eksploatację ponad 20 GW mocy jądrowych. Nowych inwestycji jest tyle, co kot napłakał, zresztą nawet gdyby ktoś chciał je realizować, miałby gigantyczne problemy z pozyskaniem finansowania na rynku.

W tym samym czasie wspierany przez państwo atom przeżywa jednak rozkwit w Chinach oraz w Rosji, która staje się czołowym eksporterem technologii.

W Polsce odwrotu od atomu nikt oficjalnie nie ogłasza, spółki i departamenty teoretycznie nadal pracują, ale projekt traci impet. Program jądrowy oficjalnie zostaje przyjęty dopiero po pięciu latach od jego zainicjowania, w 2014 r. Na tym etapie projektowany w innych realiach rynkowych i politycznych harmonogram jest już fikcją.

W trwającej kadencji pomysł powrócił. I trzeba przyznać, że działania zarówno na poziomie rządu, jak i spółek nabrały rozpędu. Jeszcze przed wyborami można się spodziewać wydania decyzji środowiskowej, co stanowi być może najtrudniejszy element ścieżki administracyjnej. Odpowiedzialna za postępowanie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała już w sierpniu o zebraniu kompletu dokumentów. Przeciwnicy projektu mogą próbować zakwestionować decyzję, ale zdaniem naszych rozmówców, którzy obserwowali dotychczasowy przebieg postępowania, w praktyce nie bardzo jest się do czego przyczepić, bo faktycznie zadbano o dochowanie procedur i standardów transparentności. Po zielonym świetle od GDOŚ lokalizację inwestycji – w nadmorskiej gminie Choczewo – powinien potwierdzić wojewoda pomorski (wniosek w tej sprawie trafił do niego w sierpniu). Najbliższe tygodnie mogą też przynieść podpisanie umowy na prace projektowe i usługi inżynieryjne z amerykańskimi partnerami – Westinghouse, właścicielem technologii reaktora AP1000, i firmą Bechtel, która poprowadzi budowę.

To będzie drugi z trzech kluczowych kontraktów w tej sprawie. W lutym polski opiekun projektu jądrowego, państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), porozumiał się z Westinghouse w sprawie prac przedprojektowych. Przygotowania do inwestycji postępują też po stronie amerykańskiej, gdzie powołano konsorcjum do jej realizacji. Najważniejszy dokument – właściwa umowa na budowę elektrowni – powinien zostać podpisany do 2025 r., jednak aby tak się stało, konieczne jest dookreślenie modelu finansowania przedsięwzięcia. Istotne znaczenie z tego punktu widzenia będą mieć ostateczny kształt negocjowanej na forum UE reformy rynku energii (w optymistycznym scenariuszu prace nad tymi przepisami zakończą się przed przyszłorocznymi wyborami europejskimi), a także przebieg rozmów z Komisją Europejską, które trwają już z różnym natężeniem od ok. 1,5 roku (w tym tygodniu z wizytą do Brukseli udali się w tej sprawie pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Trzeciakowska i wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński).

Jeszcze tej jesieni rząd powinien ogłosić pierwsze decyzje w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Przedstawienie na jesieni listy pięciu możliwych lokalizacji zapowiedział wiceprezes PEJ Łukasz Młynarkiewicz. Szefowa resortu klimatu Anna Moskwa informowała z kolei w kwietniu, że znajdują się wśród nich m.in. Bełchatów, Kozienice oraz Połaniec.

Nierozstrzygnięta na tym etapie jest kwestia technologii dla drugiej elektrowni. Ponownie mają rywalizować Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy. Westinghouse liczy na to, że rząd powierzy mu także drugą inwestycję, ale szanse ma także francuska firma EDF – o takim scenariuszu wspominał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Łącznie rządowy program zakłada budowę 6–9 GW mocy jądrowych, które mogłyby zastąpić ponad połowę obecnej energii z węgla.

Kiedy się zacznie (i skończy)?

Na gruncie krajowym podstawę realizacji „dużego atomu” będą stanowić znowelizowane w marcu przepisy specustawy jądrowej. Elektrownia bardzo szybko po wejściu w życie tych zmian uzyskała na ich podstawie tzw. decyzję zasadniczą rządu, która stanowi akt politycznego poparcia dla projektu i warunek ubiegania się o kolejne pozwolenia. Postawiono także pierwsze kroki na ścieżce licencyjnej. W czerwcu prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał tzw. opinię ogólną, w której dokonał wstępnej weryfikacji dotychczasowych prac i analiz PEJ dotyczących bezpieczeństwa planowanego obiektu. Latem bez większych komplikacji udało się zakończyć konsultacje transgraniczne, w których wzięły udział kraje sceptyczne wobec energii z atomu, m.in. Austria i Niemcy.

Szanse na dotrzymanie uaktualnionego i formalnie nadal obowiązującego harmonogramu przyjętego w pierwszej kadencji rządów PiS – zakłada on ukończenie pierwszego reaktora w roku 2033 – w zgodnej ocenie specjalistów są jednak mniej niż mizerne. Jak mówi nam ekspert w dziedzinie energetyki Daniel Radomski, już teraz, na etapie przygotowawczym, projekt ma roczne opóźnienie, a dodatkowo trzeba uwzględnić nadmiernie optymistycznie założony czas trwania budowy. Jego zdaniem, jeśli nie dojdzie do kolejnych większych opóźnień, pierwsza łopata może zostać wbita w ciągu czterech lat, a czysty prąd z polskiego atomu – popłynąć do sieci niewiele później niż w połowie dekady – w roku 2036 lub 2037.

Nie tylko państwo

Nie jest jednak powiedziane, że blok w Choczewie będzie pierwszą ukończoną inwestycją jądrową w Polsce. Równolegle toczą się bowiem przygotowania do realizacji projektów komercyjnych. Na najbardziej zaawansowanym etapie są plany Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Konsorcjum Orlenu i Synthosa przymierza się do budowy kilkudziesięciu małych reaktorów modułowych (SMR), które, mimo że są na wstępnym etapie rozwoju, są bodaj największą nadzieją zachodniego przemysłu jądrowego na odzyskanie inicjatywy w globalnej rywalizacji. OSGE chce się oprzeć na technologii GE Hitachi. W przypadku pierwszych lokalizacji – w Stawach Monowskich (gm. Oświęcim), Ostrołęce i Włocławku – rozpoczęto już postępowanie środowiskowe. Obecnie trwają badania terenowe, które będą podstawą do opracowania raportów o oddziaływaniu tych inwestycji na otoczenie.

Planowane przez OSGE jednostki mają spełniać różnorodne funkcje: blok w Ostrołęce ma wytwarzać prąd do sieci, te we Włocławku i Oświęcimiu będą skoncentrowane na produkcji energii dla zakładów przemysłowych. Kolejne, które są na nieco wcześniejszym etapie rozwoju, mają być źródłem ciepła dla miast, m.in. Warszawy i Krakowa. Technologia BWRX-300 otrzymała już ponadto korzystną opinię ogólną prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, a w przypadku pierwszego reaktora ruszyły konsultacje transgraniczne.

Przedsięwzięcie firmowane przez Daniela Obajtka i Michała Sołowowa może też liczyć na wsparcie finansowe i polityczne Waszyngtonu. Pełnomocnik klimatyczny Białego Domu John Kerry ogłosił na początku września, że amerykański Departament Stanu będzie współfinansował studia wykonalności dla wybranych projektów typu SMR. Możliwość wsparcia budowy pierwszych reaktorów BWRX zasygnalizowały także agencje eksportowe USA: EXIM Bank i DFC – w grę wchodzi kwota rzędu 4 mld dol. Pierwszy mały reaktor GE Hitachi ma powstać w kanadyjskiej elektrowni w Darlington; jego ukończenie jest planowane na 2028 r. Zgodnie z planami OSGE pierwsze polskie SMR-y miałyby zostać zrealizowane mniej więcej w tym samym czasie. Eksperci mówią raczej o początku lat 30.

W wyścigu teoretycznie może wziąć udział także komercyjny projekt Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK na bazie sprawdzonej technologii APR-1400 koreańskiej spółki KHNP. Atutem Koreańczyków są kompetencje – mają doświadczenie w budowie nowych reaktorów, i to bez wieloletnich opóźnień, które charakteryzowały ostatnie, realizowane po latach zastoju, inwestycje firm amerykańskich i francuskich. Proceduralnie projekt konsorcjum PGE PAK – w postaci dwóch bloków APR-1400, które miałyby stanąć w Pątnowie – jest jednak do tyłu względem rządowego projektu o dobre cztery lata. Dopiero w zeszłym miesiącu grupa skierowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska formalny wniosek o decyzję zasadniczą.

Znaczącą barierą może być dodatkowo spór prawny KHNP z Westinghouse o prawa do technologii. Główny partner rządu w projekcie jądrowym wprost dezawuuje „projekt koreański”. I – według nieoficjalnych doniesień – na różne sposoby zabiega o wykluczenie KHNP z rywalizacji o budowę reaktorów w Europie Środkowej. Nie ziścił się jak dotąd scenariusz polubownego zażegnania konfliktu, o którym pisały m.in. media koreańskie. Amerykańska spółka wystąpiła z pozwem do sądu w Waszyngtonie, ale ten w poniedziałek oddalił sprawę, sygnalizując, że niezbędne do rozwiązania sporu będą rozmowy międzyrządowe. Część krytyków planów PGE PAK i KHNP podaje też w wątpliwość to, czy mają one sens inny niż polityczny (jako klucz do interpretacji traktując relacje między ministrem aktywów państwowych i wpływowym politykiem PiS Jackiem Sasinem a właścicielem grupy ZE PAK Zygmuntem Solorzem).

Zielone światło od rządu dostał jeszcze KGHM, który chce budować SMR-y we współpracy z amerykańskim NuScale Power. To właściciel pierwszej technologii tego typu, która uzyskała licencję w USA. Teraz jej projekt elektrowni składającej się z sześciu modułów o łącznej mocy niespełna 0,5 GW czeka na wstępną akceptację PAA. Zgłoszone rządowi lokalizacje to Lubasz i Wieleń (województwo wielkopolskie). A w kolejce czekają kolejni chętni do załapania się na jądrową koniunkturę, w tym amerykańskie Last Energy, francuski EDF oraz brytyjski Rolls -Royce. Listy intencyjne w sprawie rozwoju różnego typu SMR-ów podpisano już na ponad 120 reaktorów. Do gry o rynek SMR może się też włączyć Westinghouse, który niedawno zaprezentował projekt bloku AP300.

To wygląda jak zgoda

Czy perspektywy dla atomu wytrzymają ewentualny wstrząs polityczny? Teoretycznie jest za nim niemal cała klasa polityczna. Za energią jądrową opowiada się Tusk (choć w jego otoczeniu słychać także nuty sceptyczne i wątpliwości co do sensu ekonomicznego przedsięwzięcia; priorytet ma rozwój OZE), w swoim programie mają ją też Lewica i Konfederacja. Na małe reaktory chce stawiać Trzecia Droga. Ale – jak zauważa Daniel Radomski – ten konsensus może się okazać w praktyce pozorny, zwłaszcza jeśli październikowe wybory nie wyłonią stabilnej większości, a znaczące mogą się okazać stanowiska pojedynczych posłów, np. niechętnych atomowi przedstawicieli Zielonych, którzy startują do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. W warunkach przygotowań do kolejnych przyspieszonych wyborów realizacja kolejnych punktów harmonogramu inwestycji może zejść na dalszy plan.

Przede wszystkim jednak zagrożeniem dla projektu pozostają czynniki poza wyłączną kontrolą polityków w Warszawie. Negocjacje z Brukselą, sytuacja na rynkach energii, dostęp do finansowania oraz rozwój technologii – ich rola będzie kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej współpracy pomiędzy elektrowniami atomowymi a rozproszonymi, zależnymi od pogody źródłami wiatrowymi i słonecznymi. ©Ⓟ