Poznański Kongres Gospodarczy adresowany jest do wszystkich zaciekawionych światem w ujęciach lokalnym, regionalnym i globalnym – mówi Jan Zujewicz, fundator Instytutu Poznańskiego i inicjator PKG

Zbliża się Poznański Kongres Gospodarczy. Jaka jest geneza tego wydarzenia, cel i główne przesłanie?

Poznań to miasto na wskroś przedsiębiorcze, w którego tkankę wpisany jest biznes. Są tu Międzynarodowe Targi Poznańskie, są duże imprezy, ale brakowało wydarzenia, które tak przekrojowo i otwarcie podchodziłoby do tematyki życia społeczno-gospodarczego. Na kongresie będziemy mówić o geopolityce, bezpieczeństwie czy inwestycjach, ale także o takich tematach, jak kapitał społeczny, kultura czy sport. A to wszystko otwarte dla wszystkich, bo wstęp na kongres jest darmowy.

Współgra to z misją Instytutu Poznańskiego, organizatora wydarzenia.

Tak, zdecydowanie. Najważniejszym celem instytutu jest budowa i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich jego wymiarach. Chcemy, by każdy mógł poczuć się częścią większej wspólnoty, by mógł podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz kulturalnie podyskutować z innymi i wyrazić swoje poglądy. Nie ma wielu inicjatyw, które robią to w tak otwarty sposób jak Poznański Kongres Gospodarczy. Tematy, jakie się na nim pojawią, i paneliści, którzy będą je omawiać, są gwarantem, że uczestnicy otrzymają bardzo treściwą i soczystą dawkę merytoryki, dotyczącą najważniejszych obszarów życia naszego społeczeństwa. Naszą ideą jest też prowadzenie wszystkich działań w duchu poznańskiego etosu pracy i solidności.

Do kogo jest skierowany Kongres?

Praktycznie do wszystkich. Od początku przyświeca nam cel, żeby Kongres był wydarzeniem łączącym poznańską społeczność i dostępnym dla każdego. Zarejestrować się może każdy, dzięki czemu na PKG spotkamy i studentów, i seniorów. Wszystkich łączy jedno – zaciekawienie światem w ujęciach lokalnym, regionalnym i globalnym. Główną grupą docelową są przedsiębiorcy, którzy moim zdaniem będą mieli szansę wynieść najwięcej.

Jakie tematy zostaną poruszone?

Hasłem, które jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki, w mediach i w codziennych rozmowach Polaków, jest bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, finansowego, a nawet osobistego to wyzwanie, z którym mierzy się całe nasze państwo i społeczeństwo, nieważne, czy chodzi o lokalny samorząd, firmę czy Ministerstwo Obrony Narodowej. W tym kontekście szczególnie polecam panel „Gospodarka i sprawy globalne. Wyzwania stojące przed Polską, Europą i światem”, który będzie koronną debatą kongresu. Będziemy też dyskutować o tym, jak zapobiec atakom cybernetycznym i militarnym w regionie Trójmorza czy o roli NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy. Będzie też panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu.

Oprócz tego pojawi się mnóstwo bardziej „standardowych” zagadnień. Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego gospodarka potrzebuje rodziny, a także o współistnieniu rządu i samorządu. Ważną debatą będzie „Jak pomóc Ukrainie? Dzisiejsze potrzeby z perspektywą jutra” czy „Klimatyczne wyzwania, czyli jak rozwijać zielone technologie bez utraty jakości życia”. Bardzo ciekawe – szczególnie dla młodych – będą warsztaty z inwestowania Fundacji GPW.

Kto będzie wśród uczestników dyskusji?

Na czterech scenach wystąpi ok. 150 panelistów. Trudno skondensować tak gigantyczny zasób wiedzy i doświadczenia w kilku zdaniach, zachęcam do zapoznania się z sylwetkami prelegentów na stronie kongresu. Wśród gości specjalnych będą m.in. premier Mateusz Morawiecki czy minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, którzy objęli kongres patronatem.

Będzie obecny także Marek Dietl, prezes GPW, czy Michał Fijoł, prezes PLL LOT. Wystąpią oni w panelu otwierającym II dzień, wspólnie z Pawłem Łatuszką, zastępcą szefa Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. Będzie też wielu przedstawicieli sektora prywatnego, w tym członkini zarządu Żabka Polska Marta Wrochna-Łastowska, prezes PSMM Monitoring & More Sebastian Bykowski czy Adrian Niewiadomski z Homeland Development. Będą też przedstawiciele samorządów, nauki i polityki. Wymieniłem zaledwie kilka z wielu nazwisk.

Gościem specjalnym będzie Agnieszka Radwańska. Czym podzieli się z uczestnikami kongresu?

Co roku staramy się, żeby na kongresie pojawił się ktoś niekojarzący się na co dzień z biznesem czy polityką. W zeszłym roku gościliśmy Andrzeja Bargiela, himalaistę, a w tym roku będzie postać znana głównie z kortu tenisowego, mogąca się pochwalić sukcesami właśnie w świecie biznesu. Cały szereg elementów funkcjonowania, motywacji, samozaparcia czy schematów myślenia jest wspólnych dla profesjonalnych sportowców i przedsiębiorców. Agnieszka Radwańska doskonale łączy obie sfery i te najlepsze praktyki przekaże na zakończenie pierwszego dnia PKG.

Organizujecie kongres w szczególnym czasie tuż przed wyborami. Nie obawiacie się nadmiernego upolitycznienia dyskusji?

Polityka jest wszystkim i wszystko jest polityką. Kiedy mówimy o sprawach najważniejszych dla społeczeństwa, ale też poszczególnych jednostek, nie sposób pominąć kwestii politycznych. Na tego typu wydarzeniach jest to nieuniknione. Grunt to zrobić wszystko, żeby dyskusja polityczna była jak najbardziej kulturalna oraz pluralistyczna. I właśnie dlatego idziemy o krok dalej – nasz kongres rozpoczniemy debatą wyborczą, która jest kwintesencją demokracji i świętem debaty publicznej. Zaprosiliśmy wszystkie komitety i mam nadzieję, że te zaproszenia zostaną przyjęte – spodziewamy się liderów wszystkich list z okręgu poznańskiego. Trudno o bardziej efektywne wykorzystanie atmosfery przedwyborczej. Myślę, że to będzie najgorętszy, ale też jeden z najbardziej wartościowych elementów kongresu.

JPO

Więcej informacji Pełny program kongresu, który odbędzie się 28–29 września, jest dostępny na www.kongres.poznanski.org. Rejestracja trwa do 25 września. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Partner