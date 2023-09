„Sukces polega na znalezieniu właściwych ludzi, wyznaczeniu im odpowiedniego kierunku i zmotywowaniu ich”– tą myślą podzielił się z nami Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI na zakończeniu VI edycji programu mentoringowego EmpowerPL+UA.

Program mentoringowy zainicjowany przez Boston Consulting Group to wyjątkowa platforma służąca wsparciu młodych i zdolnych ludzi nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy. Uczestnicy programu mają możliwość współpracowania z czołowymi przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i mediów, wymieniając się doświadczeniami i poglądami na otaczający nas świat, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

„Ukraińcy są nie tylko wytrzymali, ale, co ważniejsze, odporni, ponieważ świetnie radzą sobie w niekorzystnych sytuacjach, wykorzystując trudności do tworzenia rozwiązań” – podsumował Mariusz Kaczmarczyk, Wiceprezes IT w PrivatBank.

Mentorzy też uczą się od podopiecznych

Podczas panelu kończącego VI edycję programu mentoringowego EmpowerPl+UA mogliśmy dowiedzieć się, że Mentorzy byli szczególnie zainteresowani współpracą i wsparciem dla młodych talentów z Ukrainy.

– Chciałam w ramach programu mentoringowego współpracować z kimś z Ukrainę, także dlatego, że bardzo dobrze znam ten kraj, kilka lat pracowała w Kijowie. Jestem też bardzo zaangażowana w sytuację w Ukrainie. Dlatego chciałam mieć bezpośredni kontakt z kimś, kto jest związany z Ukrainą, opowie mi, jak ludzie tam żyją, jak toczy się tam codzienne życie — wskazała Aleksandra Karasińska z Forbes Women. Jej podopieczną była młoda studentka Diana, pracująca na co dzień w Polsce.Jak wskazała mentorka, od Diany nauczyła się przede wszystkim perspektywy, z jakiej patrzą na świat młodzi ludzie.

- Mogłam się dowiedzieć, jak młodzi ludzie z tego kraju patrzą na swoje plany, na karierę zawodową i przyszłość w tej chwili, co było dla mnie niezwykle pouczające i interesujące — zauważyła Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna magazynu „Forbes Women” dodając — Dzięki Dianie poznałam również, jak wygląda outsiderskie spojrzenie na pracę w Polsce.

Mentees o pracy z mentorami

Młoda podopieczna programu mentoringowego Alicja podczas panelu dyskusyjnego postanowiła podzielić się z uczestnikami pewnymi radami dla mentorów wspierających młodych, zdolnych ludzi w ramach EmpowerPL+UA.

- Współpraca mentora z podopiecznym to jest pewnego rodzaju podróż. Posiadanie dobrego planu na tą współpracę, to zawsze dobry plan. Kiedy mieliśmy warsztaty przed rozpoczęciem programu, każdy z nas miał konkretne wytyczne, cele, jakie chce osiągnąć. Podczas pierwszego spotkania istotne dla mnie było ustalenie pewnych celów – zauważyła Alicja Żegocka.

- Podsumowując cały proces współpracy z mentorem, był on dla mnie niezwykle inspirujący i korzystny dla mnie jako podopiecznej, Niezwykle ważny dla mnie był fakt, że miałam możliwość networkingu. To było śledzenie mojej pracy czy inne dodatkowe spotkania. Ale najbardziej istotny podczas końca tej podróży, jaką była współpraca z mentorem, był feedback – dodała Alicja.

Mironiuk: Musimy postawić na programowanie

Miron Mironiuk, jeden z gości specjalnych wydarzenia może być prawdziwą inspiracją dla wszystkich podopiecznych programu mentoringowego. W wieku 24 lat w 2014 założył startup Cosmose AI, który dziś wart jest ok. 500 milionów dolarów. Znajdująca się w Szanghaju firma przy pomocy rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję zajmuje się wsparciem dla sprzedawców, Platforma przewiduje zachowania zakupowe klientów na podstawie między innymi geolokalizacji, a odpowiednie algorytmy są w stanie przewidzieć, który sklep i kiedy odwiedzi dany klient.

Na wstępie Mironiuk zapytał podopiecznych programu, czy zamierzają otworzyć własny biznes. – Widzimy tu wielu szalonych ludzi. Będziecie potrzebowali wiele wytrwałości – podsumował.. Zdaniem Mironiuka kluczowe jest też nauka. To, aby uczyć się od najlepszych, na każdym etapie współpracy, tak by patrzeć na ich sukcesy, ale też podpatrywać błędy.

- Nie od zawsze chciałem mieć własną firmę. Kiedyś myślałem, że będę pracował non – profit, Jednak bardzo szybko zauważyłem, jak mało wiem o świecie, jak on jest zorganizowany. Jeśli chcemy efektywnie działać non profit, należy mieć pieniądze – zauważył Mironiuk. W dalszej części szef Cosmose AI podziel ił się z podopiecznymi programu największymi wyzwaniami w tworzeniu własnej firmy, oraz informacją, że dziś kluczowym rynkiem dla rozwiązań opartych o AI, jakie tworzy jego firma, są Chiny. Europa, aby nadążyć, potrzebuje wyspecjalizowanych kadr, Dlatego tak ważne jest, aby w Polsce rozwijać naukę programowania, inicjator projektu „Programowanie = Nasz Drugi Język”.

Program Empower – zakończenie VI edycji

W dniu 5 września 2023 roku w warszawskiej Królikarni miało miejsce oficjalne zakończenie VI edycji programu mentoringowego EmpowerPL+UA. Program powstał z inicjatywy międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego Boston Consulting Group oraz Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa trwa już od 6 lat i przyciąga młode talenty, osoby pełne pasji, ambicji i aspiracji.

Wśród zaproszonych gości podczas zakończenia kolejnej edycji byli przede wszystkim Vladyslav Rashkovan z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Aleksandra Karasińska z Forbes Women, oraz Mariusz Kaczmarek, wiceprezes PrivatBank, jak również mentorzy oraz studenci – podopieczni mentorów. Gościem specjalnym spotkania był Miron Mironiuk, CEO założyciel międzynarodowego startupu technologicznego Cosmose AI.

Ty też chcesz zostać Mentee?

Program EmpowerPL+UA jest skierowany do polskich i ukraińskich studentów uczących się na uniwersytetach na całym świecie. W tegorocznej edycji udział wzięli studenci między innymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Danii oraz Polski.

Do EmpowerPL+UA rekrutowani są studenci wyróżniających się osiągnięciami akademickimi, zawodowymi oraz zaangażowaniem w działalność społeczną. Każdemu studentowi przydzielony jest Mentor, który w trakcie 6 miesięcy wspólnej pracy będzie aranżował spotkania z podopiecznym. Spotkania mogą mieć charakter indywidualnej rozmowy w siedzibie firmy, wspólnego lunchu, jak i spędzenia całego dnia ze swoim Mentee — wszystko zależy od możliwości czasowych Mentorów. Spotkania mogą odbywać się także w trybie zdalnym.

Kolejna edycja programu mentoringowego Boston Consulting Group ruszy już 23 września w trakcie konferencji Poland 2.0 Summit.