W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dotyczącym oszustw związanych z importem ukraińskiego zboża zarzuty usłyszały trzy osoby - dowiedziała się PAP. Aktualnie w ramach tego śledztwa połączono 92 postępowania z całego kraju.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński poinformował PAP, że pierwszy podejrzany usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę polskiej spółki zajmującej się handlem zbożem poprzez sprzedaż jej ponad 111 ton pszenicy i wcześniejsze zatajenie faktu, że została sprowadzona z Ukrainy jako zboże techniczne. "Ustalona szkoda to prawie 150 tyś zł." - wyjaśnił prokurator.

Drugi z podejrzanych usłyszał w prokuraturze zarzuty podrobienia dokumentów dotyczących przeznaczenia zakupionego na Ukrainie ziarna pszenicy. "Dokumenty następnie zostały przedłożone w agencji celnej w procedurze odprawy celnej towarów importowanych z Ukrainy oraz przestępstwa skarbowego polegającego na wprowadzeniu w błąd organu uprawnionego do kontroli co do tego, że deklarowany towar jest towarem technicznym, dla którego istniała reglamentacja pozataryfowa, podczas gdy towar przeznaczony był do obrotu na rynku rolno-spożywczym" - tłumaczył. Dodał, że w tym przypadku wartość towaru wynikająca z faktur wynosiła ponad 91 tys. zł.

"Trzeci z podejrzanych również usłyszał zarzut oszustwa celnego poprzez wprowadzenie w błąd organu celnego w zadeklarowanych w 190 zgłoszeniach celnych towarów w postaci ziaren kukurydzy i 9 zgłoszeniach celnych ziaren rzepaku co do tego, że ziarna rzepaku i kukurydzy były przeznaczone na cele techniczne, podczas gdy był to towar przeznaczony do obrotu na rynku rolno–spożywczym. Wartość przedmiotowego towaru wynikająca z faktur wyniosła ponad 6,3 mln złotych" - podał rzecznik PK.

Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów policji. "Na mieniu dwóch podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na ponad 330 tys. złotych" - przekazał.

"Aktualnie w ramach prowadzonego przez Zespół Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwa połączono 92 postępowania z całego kraju. Do tej pory przeprowadzono 283 przeszukania, w ramach których zabezpieczono dokumentację dotyczącą podmiotów objętych śledztwem" - poinformował.

"W sprawie realizowane są intensywne czynności dowodowe wynikające z przyjętego planu śledztwa. Sprawa ma charakter rozwojowy" - zapewnił prokurator Łukasz Łapczyński.

Rzecznik PK dodał, że postępowanie dotyczące oszustw związanych z importem ukraińskiego zboża nadzoruje Departament ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Bartłomiej Figaj

bf/ apiech/