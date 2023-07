Baterie litowo-jonowe a półprzewodnikowe

Podstawową różnicą pomiędzy dwoma rodzajami baterii jest stan skupienia znajdującego się wewnątrz elektrolitu. W konwencjonalnych akumulatorach elektrolit jest w stanie ciekłym. W bateriach półprzewodnikowych elektrolit to ciało stałe, co pozwala na uzyskanie wyższej gęstości energii i zwiększenie żywotności ogniwa. W rezultacie pojazdy elektryczne mogą pokonać większy dystans na jednym ładowaniu przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów i wagi akumulatora. Technologia zawarta w bateriach półprzewodnikowych jest także bezpieczniejsza dla środowiska, gdyż zapobiega ewentualnym wyciekom elektrolitu. Ponadto tego typu akumulatory nie wytwarzają takiej ilości ciepła jak ich litowo-jonowe odpowiedniki, co znacząco ogranicza potencjalne ryzyko zapłonu i wybuchu substancji. ©℗