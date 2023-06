W Programie InPost GreenCity uczestniczą już 44 polskie miasta – zarówno duże metropolie, jak i małe miejscowości. Kolejnych 30 planuje wkrótce dołączyć do projektu.

Troska o środowisko, edukacja ekologiczna, rozwój mikroelektromobilności – to część aktywności realizowanych przez InPost wraz z miastami partnerskimi w ramach programu InPost GreenCity. Głównym celem projektu jest redukcja emisji CO2 oraz zwiększanie terenów zielonych.

– Bardzo wiele samorządów zgłaszało się do nas z różnymi potrzebami. W związku z tym stwierdziliśmy, że będzie łatwiej współpracować ze sobą, jeśli będziemy mieli konkretny program z którym będziemy mogli wyjść do samorządów i zaproponować im współpracę w obszarze, do którego InPost przywiązuję dużą wagę. Chodzi o ekologię. Wspieramy zazielenianie miast, organizujemy projekty edukacyjne w tym z zakresu smart city oraz wszystko, co łączy się ze zrównoważonym rozwojem – mówi DGP Marta Zalewska, dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City w firmie InPost.

Jak dodaje, pomysł na Program InPost Green City zbiegł się w czasie z przygotowaniami do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju InPost.

– To był moment w organizacji, w którym wiedzieliśmy, że za chwilę pojawi się strategia zrównoważonego rozwoju, czyli wdrożymy naszą strategię ESG i chcieliśmy mieć konkretne narzędzie dedykowane samorządom i ich mieszkańcom – tłumaczy.

Więcej drzew

Program wystartował na początku 2021 roku. Obecnie uczestniczą w nim 44 samorządy, grono to stale się powiększa. Jak podkreśla jednak Marta Zalewska, to nie liczba miast, które przystąpiły do programu, jest najważniejsza, lecz efekty, które udało się osiągnąć. Przykładem jest Warszawa.

InPost został sygnatariuszem Zielonego Funduszu dla Warszawy. W ramach współpracy ze stołecznym Zarządem Zieleni podpisano umowę na stworzenie parku kieszonkowego. Środki przekazane w ramach programu InPost GreenCity posłużyły również do nasadzenia ponad 800 mkw. traw, bylin i roślin cebulowych w kilku dzielnicach Warszawy.

– Środki, jakie zainwestowaliśmy w ten fundusz, to około pół miliona złotych – mówi Marta Zalewska. I dodaje, że w planach jest podpisanie kolejnej umowy o współpracy z Warszawą.

InPost GreenCity nie ogranicza się tylko do dużych miast. W programie biorą udział również mniejsze miejscowości. Jedną z nich jest Rumia, w której współpraca firmy i lokalnych władz zaowocowała posadzeniem nowych drzew.

Edukacja ekologiczna

Jednym z filarów programu dla samorządów realizowanego przez InPost, jest edukacja.

– Mocno inwestujemy w młodzież, m.in. poprzez wsparcie różnego rodzaju stypendiów – mówi dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

Wskazuje też na inicjatywę pod hasłem „Droga do GreenCity”, czyli cykl wydarzeń edukacyjnych.

– Są to wydarzenia miejskie, w ramach których będziemy budować nasze strefy edukacji ekologicznej dla najmłodszych mieszkańców – tłumaczy.

Jak dodaje, InPost podpisał również petycję dotyczącą wprowadzenia ekologii do programu nauczania w szkołach podstawowych.

Innym elementem InPost GreenCity jest rozwój elektromobilności. Firma wymienia flotę swoich samochodów w miastach, które przystąpiły do programu, na auta elektryczne.

– Obecnie w naszej flocie samochodów elektrycznych jest już ponad 500 aut. Chcemy, aby do końca roku było ich ok. 1000 – zapowiada Marta Zalewska.

Przypomina też o projekcie mikroelektromobilności w miastach partnerskich.

– Kraków, który jako pierwszy będzie wdrażał strefy czystego transportu, poprosił nas o to, abyśmy w naszych maszynach Paczkomat® zamontowali czujniki powietrza - to też są inwestycje z szeroko pojętego obszaru smart.Dzisiaj miasto, które wchodzi do programu może mieć dodatkowe źródło wiedzy o jakości powietrza właśnie dzięki czujnikom, które montujemy na naszych maszynach Paczkomat – opowiada dyrektorka.

Cel: zeroemisyjność

Program InPost GreenCity wpisuje się w strategię firmy w zakresie realizacji celów klimatycznych. InPost chce osiągnąć zeroemisyjność do 2040 roku. Wymiana floty samochodów na bardziej ekologiczną czy rozbudowa sieci przybliżają firmę do osiągnięcia tego celu. Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do urządzenia Paczkomat® zmniejsza emisję CO2 o ok. 75 proc. w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta.

Jak wyjaśnia Marta Zalewska, dzięki programowi InPost GreenCity firma chce też być bliżej mieszkańców, wsłuchiwać się w ich potrzeby. Tak było na przykład w Olsztynie, gdzie przy okazji postawienia 20-tysięcznego urządzenia Paczkomat® , okazało się, że istnieje potrzeba zazielenienia terenu wokół maszyny.

– Program daje takie możliwości. Dzisiaj mieszkańcy chcą, żeby Paczkomat® i teren wokół maszyny były bardziej zazielenione, rozpoczęliśmy nad tym prace w tym roku. Zazieleniamy poprzez rozchodnik, który montujemy na dachach maszyn. To powierzchnie, które dają schronienie różnego rodzaju owadom, ale też dzięki temu nasze maszyny nie przyczyniają się do wzmożenia efektu cieplarnianego w miastach – tłumaczy przedstawicielka InPost.

DZR