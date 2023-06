21 czerwca rozpocznie się ósma edycja Kongresu 590. W czasie dwudniowej imprezy, która odbędzie się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, nie zabraknie ciekawych gości i dyskusji. Na czterech scenach spotka się wielu wybitnych ekspertów, którzy będą koncentrować się na 10 obszarach tematycznych zorganizowanych w formie dwóch międzynarodowych forów gospodarczych oraz 50 paneli i wystąpień.

Obrady kongresu otworzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który objął wydarzenie patronatem honorowym.

– Wojna w Ukrainie i związane z nią zmiany geopolityczne na nowo zdefiniowały pojęcie wolności – mówi Wojciech Majewski, prezes zarządu Kongresu 590, wyjaśniając motto tegorocznej edycji wydarzenia. – Pokazały ogrom zagrożeń i uświadomiły, jak ważna jest koordynacja działań krajów i sojuszy.

Wśród zaproszonych gości Kongresu znajdzie się wielu międzynarodowych ekspertów, m.in: Anders Fogh Rasmussen, były sekretarz generalny NATO; gen. Sir Richard Shirreff, były zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO Europa, autor bestsellera „2017. Wojna z Rosją”; Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i założycielka Instytutu im. Hannah Arendt; Bryan Caplan, profesor ekonomii na George Mason University i autor bestsellera „Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci”; czy Bjørn Lomborg, duński naukowiec i ekolog.

Dziesięć obszarów tematycznych

Tematykę tegorocznej edycji Kongresu 590 podzielono na dziedziny obejmujące najważniejsze wyzwania stojące przed Polską, inicjatywą Trójmorza i całą Unią Europejską. To, po pierwsze, polityka, gdzie padną pytania o geopolityczny punkt ciężkości Europy oraz plan odbudowy dla Ukrainy.

Drugim obszarem, szczególnie ważnym z uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne i zawirowania na rynku energii wywołane przez wojnę, będzie energetyka i ekologia.

Wojna to także wzrost realnego zagrożenia i konieczność szybkiej weryfikacji dotychczasowych ustaw, procedur oraz innych narzędzi – na ten temat rozmawiać będą uczestnicy paneli z obszaru bezpieczeństwo i obronność.

Jego rozwinięciem będzie sekcja gospodarka, gdzie eksperci porozmawiają o tym, co zrobić, aby przedłużające się obciążenia, wynikające z działań wojennych, nie zachwiały stabilnym systemem oraz jak stymulować rozwój gospodarki Polski mającej ambicję posiadania dużej i nowoczesnej armii.

Duży nacisk zostanie też położony na rolnictwo i żywność, stanowiące tradycyjnie obszar strategiczny, a w obecnej sytuacji – sferę wymagającą najwyższej uwagi.

Innym zagadnieniem jest rola sztucznej inteligencji, która będzie miała – a w wielu obszarach już ma – znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Jej wykorzystanie w przemyśle i usługach, a także w obronności zmieni dotychczasowy model rozwoju technologicznego. Między innymi temu poświęcony będzie szósty obszar tematyczny, czyli technologia.

Od dawna wiadomo, że transport i logistyka to krwiobieg każdej gospodarki, dlatego na czerwcowym Kongresie 590 nie może zabraknąć zagadnień dotyczących tego obszaru.

Kolejne, trzy ostatnie grupy tematyczne, to społeczeństwo, nauka i kultura. Bo chociaż zaliczane są do tzw. obszarów „soft”, to wszystkie są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa.

Debaty i fora gospodarcze

W trakcie konresu odbędzie się około 50 paneli i wystąpień.

Jedną z ciekawszych debat będzie „Sacrum i profanum. Granice relatywizmu w czasie wojny” – kwestia przesuwania granic moralnych, zwłaszcza w czasie wojny. Wezmą w niej udział dr Sebastian Morello, filozof z University of Buckingham, oraz prof. Marek Cichocki, filozof z Collegium Civitas.

O obniżającej się dzietności – wspólnym problemie wielu krajów, także Polski – rozmawiać będą – podczas panelu „Czy warto mieć dzieci?” – prof. Bryan Caplan, ekonomista George Mason University i autor książki „Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci”; Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej; Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia, oraz prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Ponieważ tegoroczne obrady ósmej edycji Kongresu 590 odbywają się pod hasłem „Przestrzenie wolności”, nie może zabraknąć specjalnej dyskusji poświęconej właśnie temu zagadnieniu i konieczności jego redefinicji w czasie rewolucji cyfrowej. Poglądy na ten temat wymienią prof. Chantal Delsol, francuska filozofka, założycielka Instytutu Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt, dyrektorka Studiów Europejskich w Paryżu; prof. Jacek Hołówka, filozof Uniwersytetu Warszawskiego, oraz ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog, biblista Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnym aktualnym i budzącym emocje tematem jest zielona transformacja, jej koszty i konsekwencje. W dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie, neutralności klimatycznej i kosztach tego programu z polskimi specjalistami rozmawiać będzie prof. Bjørn Lomborg, ekolog, dyrektor think tanku Konsensus Kopenhaski.

W ciągu dwóch dni odbędą się także dwa fora ekonomiczne: Forum Gospodarcze Polska – Arabia Saudyjska oraz Forum Gospodarcze Polska – Czechy.

– Celem pierwszego z nich będzie zacieśnienie współpracy między Polską a Arabią Saudyjską w sektorze energetyki, budownictwa, rolnictwa i opieki zdrowotnej – mówi Wojciech Majewski.

W czasie obrad Forum Gospodarczego Polska – Czechy eksperci będą rozmawiać o rozwoju współpracy w sektorze digitalizacji, ochrony zdrowia i finansów. Czechy, ze względu na bliskość geograficzną, wspólne wartości europejskie i historię oraz silną wymianę handlową i inwestycyjną, to ważny partner gospodarczy Polski.

Partnerem Strategicznym ósmej edycji Kongresu 590 jest PKN Orlen.

partner dodatku

Czytaj więcej w dodatku Kongres 590