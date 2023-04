Przez ostatnie lata zarówno entuzjaści, jak i krytycy sztucznej inteligencji narzekali, że tworzone masowo chatboty czy voiceboty to tylko nieskomplikowane, pełne błędów, nieefektywne programy, które co najwyżej irytują klientów próbujących uzyskać informacje o usługach danej firmy. Wszyscy czekali na zaawansowaną technologię, która potrafiłaby skutecznie zrozumieć, a następnie odpowiedzieć w wyczerpujący sposób na nurtujące użytkowników chatbotów pytania. Stworzony przez firmę OpenAI model generatywny ChatGPT przejechał się jak walec po wszystkich dotychczasowych rozwiązaniach, otwierając oczy niedowiarkom, ale i wzbudzając spory niepokój.

Zapoczątkował też boom na AI, jakiego nie spotykano od lat. Jak wynika z szacunków amerykańskiej firmy analitycznej Gartner, do 2025 r. rynek oprogramowania do sztucznej inteligencji osiągnie wartość prawie 134,8 mld dol. Do 2025 r. jego wzrost ma także znacznie wyprzedzić ogólny wzrost rynku oprogramowania – czytamy w analizie. Czy jednym z kluczowych rodzajów oprogramowania opartego na AI będzie tworzenie wysoce zaawansowanych chatbotów? To całkiem możliwe, jeśli modele generatywne nie zostaną zakute w kajdany regulacyjne w zbyt szerokim zakresie.

ChatGPT to model językowy oparty na architekturze GPT (Generative Pre-trained Transformer), który został opracowany przez firmę OpenAI i wypuszczony na rynek w 2022 r. Jest to jeden z największych i najbardziej zaawansowanych modeli językowych na świecie, który został wytrenowany na bardzo dużej liczbie tekstów z różnych źródeł. Cały czas jest rozwijany poprzez miliony zapytań. Ostatnie szacunki wskazywały, że ChatGPT osiągnął 100 mln miesięcznych aktywnych użytkowników w styczniu 2023 r. Po trzech miesiącach liczba ta jest zapewne dużo większa. Dodatkowo model ten zasilony nowymi danymi stał się też bardziej zaawansowany, a więc bardziej skuteczny.

Jakie są możliwości

Dzięki swojej zdolności do generowania tekstu ChatGPT może być wykorzystany do różnych zadań, takich jak tłumaczenie, generowanie tekstu, odpowiadanie na pytania. Jego wykorzystanie w chatbotach pozwala na bardziej naturalną i skuteczną interakcję z użytkownikami, a także na generowanie odpowiedzi na pytania lub rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.

Dlatego ChatGPT może zostać użyty do generowania treści na różne tematy, takie jak artykuły, opisy produktów, recenzje. Ponadto można go wykorzystać do tłumaczenia tekstu z jednego języka na inny, co może być szczególnie przydatne dla firm, które prowadzą działalność międzynarodową. ChatGPT klasyfikuje również teksty na różne kategorie, takie jak pozytywne czy negatywne opinie, kategorie produktów.

– Modele generatywne, nie tylko ChatGPT, mają bardzo duży potencjał do optymalizacji naszej pracy i podniesienia poziomu produktywności. Takie modele wspierają programistów i programistki w wydajniejszym pisaniu kodu, mogą pomóc osobom z marketingu w kreowaniu interesujących kampanii marketingowych oraz wesprzeć nas w odpisywaniu na e-maile. Zastosowań jest bardzo wiele, wszystko, co wymaga pracy z językiem naturalnym, może być usprawnione, a pracownicy i pracownice będą mogli spędzać więcej czasu na kreatywnych zadaniach. Należy oczywiście pamiętać, żeby korzystać z takich rozwiązań odpowiedzialnie i monitorować pomysły prezentowane przez ChatGPT. Nie jest to narzędzie, które możemy zostawić bez nadzoru, wymagane jest, aby człowiek, który jako jedyny naprawdę rozumie kontekst problemu, był zaangażowany w proces. Taka praca jest niczym innym jak współpracą dwóch stron – ChatGPT pomaga nam wykonywać efektywniej pracę, a my dbamy o to, żeby to, co zostało stworzone, było zgodne z naszymi wartościami i celami – definiuje Pamela Krzypkowska, Cloud Solution Architect w polskim oddziale Microsoft.

Atrakcyjne dla biznesu

Potencjalne wykorzystania w biznesie są bardzo szerokie. To zarówno budowanie wewnętrznych chatbotów firmowych wspierających pracowników w wyszukiwaniu odpowiednich informacji szybciej i z większą dokładnością, podsumowania i wyciąganie istotnych informacji z długich specjalistycznych tekstów, np. finansowych czy prawniczych, generowanie opisów produktów na strony e-commerce.

Nie dziwi więc fakt, że od momentu pojawienia się na rynku tak zaawansowanego modelu językowego wiele firm postanowiło szybko wykorzystać go w działaniu. Jednym z pierwszych partnerów OpenAI był Microsoft, który zaprzągł sztuczną inteligencję do swojej przeglądarki Bing. Zamiast wyświetlać listę witryn, przeglądarka może odpowiadać na zadane w polu wyszukiwania pytanie użytkownika. Własny projekt pod nazwą Bard, z którego mogą korzystać użytkownicy w USA i Wielkiej Brytanii, ogłosiła w tym zakresie firma Google. Połączenie sztucznej inteligencji i wszystkich przeglądarek internetowych to tylko kwestia czasu, nawet jeśli dziś te rozwiązania mają pewne kłopoty interpretacyjne.

Z ChatGPT korzysta także popularna aplikacja do nauki języków, Duolingo. Dlatego że dzięki chatbotowi AI może zapewnić wszystkim użytkownikom lekcje językowe dostosowane indywidualnych potrzeb, w tym wspierać naukę poprzez generowanie konwersacji na żywo. Korzystanie z modelu generatywnego OpenAI zapowiedziała także firma Salesforce, właściciel Slacka. Dzięki temu będzie można generować odpowiedzi na zadawane pytania czy tworzyć automatycznie zadania dla współpracowników. Z ChatGPT korzysta także popularny serwis społecznościowy Snapchat. Co ciekawe również polskie firmy zaczynają mocno interesować się modelami językowymi. Niedawno plany wykorzystania ChatGPT zapowiedziała Żabka.

Media, internet, reklama, e-commerce, marketing, usługi. W zasadzie trudno o branżę, która nie mogłaby odnieść dodatkowych korzyści związanych z wykorzystaniem zaawansowanego chatbota. To ogromna szansa dla firm nie tylko na zmniejszenie kosztów. Efektem wykorzystania modeli generatywnych jest wdrożenie nowych rozwiązań, zaoferowanie innowacyjnych usług szybciej i skuteczniej, lepsze dotarcie do nowego klienta. Skala wykorzystania tego narzędzia będzie jednak ograniczona poprzez analizę bezpieczeństwa jego użycia i ewentualne plany regulacji wprowadzanych rozwiązań.

