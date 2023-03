PGZ podpisała właśnie umowę na produkcję ponad 1,4 tys. wozów bojowych Borsuk. Jaka będzie wartość tego kontraktu?

Jest to umowa ramowa. Ceny oraz konkretne terminy dostaw określą umowy wykonawcze. Liczymy, że będzie to kilkadziesiąt miliardów złotych. To największy w historii III RP kontrakt polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Gdzie będą produkowane borsuki?

W pierwszej kolejności oczywiście w Hucie Stalowa Wola, która jest głównym producentem, ale jednocześnie konsorcjantem. W HSW będzie możliwa produkcja 108 egzemplarzy rocznie. By ją zwiększyć, chcemy rozbudować potencjał produkcyjny na zachodzie kraju. To jest też związane z innymi projektami, które uruchomimy w spółkach PGZ w Poznaniu i na Śląsku. W tych planach bierzemy pod uwagę również uwarunkowania rynku pracy. Jeżeli się okaże, że obecna infrastruktura będzie całkowicie zaangażowana w inne projekty, to nie wykluczamy stworzenia zupełnie nowego zakładu.