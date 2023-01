Poczta Polska szacuje, że największy spadek liczby listów (o 12 proc.) wystąpił w grupie klientów indywidualnych. Jak informuje największy krajowy operator, łącznie w 2022 r. wysłano o 7 proc. mniej listów niż rok wcześniej. „Obserwujemy stały trend spadkowy obsługiwanego wolumenu listów. Jest to przede wszystkim rezultat nasilającego się zjawiska e-substytucji, czyli rezygnacji z komunikacji papierowej na rzecz kanałów elektronicznych” – stwierdza biuro prasowe Poczty.

– I poł. 2022 r. była względnie dobra, zaś w II poł. roku trend spadkowy przyspieszył. Przyczyniły się do tego gwałtownie rosnące ceny papieru i wzrost innych kosztów tej formy korespondencji – analizuje z kolei Janusz Konopka, prezes firmy Speed- mail, niezależnego operatora pocztowego. Według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 r. Poczta Polska, Speedmail i Ruch w sumie odpowiadają za 99 proc. rynku listów. – Potencjał tego rynku ciągle jest ogromny: to kilka miliardów złotych rocznie – podkreśla Konopka. Według jego obliczeń przesyłek transakcyjnych (faktury, wyciągi bankowe itp.) było w 2022 r. o 10–15 proc. mniej niż rok wcześniej, a pozostałych listów wysyłanych przez firmy o 7–9 proc. mniej. Sam Speedmail utrzymał liczbę obsługiwanych przesyłek na poziomie zbliżonym do tego z 2021 r. i odnotował 5 proc. wzrostu przychodów.