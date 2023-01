Eksperci wymieniają kilka powodów wzrostu legalnego rynku. Po pierwsze, napływ nowych konsumentów, głównie ze Wschodu, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Po drugie, po pandemii widać wyraźnie większą potrzebę socjalizacji, co przekłada się na większą sprzedaż wszystkich używek. Po trzecie, nie ma miesiąca, by służby celne nie informowały o zatrzymaniach papierosów pochodzącego z przestępstw, czyli z przemytu i nielegalnych wytwórni w kraju, co zniechęca do tego procederu. Według ostatnich dostępnych danych, za trzy kwartały 2022 r., funkcjonariusze ujawnili papierosy o wartości 47 mln zł. Dla porównania w 2021 r. było to 114 mln zł.