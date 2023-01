Wzrost o prawie 11 proc. w stosunku do 2012 r. nie wygląda źle, ale nie jest już tak dynamiczny. - W 2020 r. dynamika rozwoju rynku wyniosła 17,5 proc., a przed pandemią przekraczała 20 proc., dochodząc w niektórych latach do 30 proc. - wylicza Tomasz Starzyk, analityk firmy Dun & Bradstreet, który zebrał dane o rynku dla DGP. Podkreśla, że liczba nowo zarejestrowanych podmiotów zaczęła spadać, podczas gdy wykreślonych z rejestru rosnąć.

Analitycy firmy badawczej PMR w swojej najnowszej prognozie dotyczącej tego sektora mówią wprost: handel internetowy ma potencjał wzrostu, ale nie będzie to już taka ekspansja, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich latach. I dodają, że w latach 2018-2021 wartość e-commerce rosła w naszym kraju średnio o 26 proc. rocznie. W nadchodzących latach natomiast będzie to 11 proc. rocznie. W efekcie wart 92 mld zł rynek zwiększy się do 2027 r. do 141,3 mld zł.