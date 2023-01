Założyciel InPost, Rafał Brzoska, zdawał sobie z tego doskonale sprawę i przewidział to, że aby w długoterminowej perspektywie nie doszło do zaburzenia światowych łańcuchów dostaw, należy opracować nowy, bardziej zrównoważony model logistyki, w szczególności logistyki ostatniej mili. To ten odcinek w procesie dostawy paczki do klienta końcowego pochłania ponad połowę wszystkich kosztów, a także generuje znaczną emisję spalin, za którą odpowiada zwiększona liczba aut dostawczych na ulicach miast. To właśnie na ich drastycznym ograniczeniu opiera się unikalny łańcuch dostaw opracowany przez Rafała Brzoskę. Oparty na urządzeniach Paczkomat® model pozwala jednemu kurierowi w ciągu dnia dostarczyć nawet do 1000 przesyłek, przy konieczności odwiedzenia tylko pięciu, sześciu adresów. Dla tradycyjnej formy dostawy door-to-door taki wynik dla jednego kuriera jest nieosiągalny. Dzisiejszy klient branży e-commerce wymaga szybkiej, punktualnej i elastycznej dostawy, którą jest w stanie mu zapewnić właśnie dostawa z wykorzystaniem automatu paczkowego. Dodatkową zaletą usługi InPost jest jej ekologiczny charakter – jak bowiem obliczono, dostawa realizowana przez Paczkomat® pozwala ograniczyć emisję CO2 nawet o 75 proc. w porównaniu do tej przeprowadzonej w tradycyjny sposób. Dzięki temu InPost wraz ze swoją przełomową usługą walczy o powstrzymanie trwałych zmian klimatycznych i odpowiada na potrzeby dzisiejszych, świadomych konsumentów. Przykładają oni bowiem dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska i starają się poprzez swoje wybory ograniczać generowany przez siebie ślad węglowy.