Kwestii energetyki zostanie poświęcona dyskusja „Energy Outlook: Sustainability as an economic opportunity for Poland”. „Perspektywa energetyczna: Zrównoważony rozwój jako szansa gospodarcza dla Polski”. Weźmie w niej udział Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar finansów i rachunkowości. Jak wskazują organizatorzy debaty, zrównoważona energia oznacza zrównoważone połączenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Aby oparty na takich filarach rozwój był czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej, wymaga to zastosowania najnowocześniejszych technologii, maksymalizacji wykorzystania możliwości cyfrowych, a także optymalizacji i ograniczenia emisji oraz zużycia energii.