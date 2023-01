Do głównego hasła Polish House - „Poland. Bridge to freedom” („Polska. Most do wolności”) - będzie nawiązywać dyskusja „Rebuilding Ukraine. Mapping out the needs of Ukrainian business sector” („Odbudowa Ukrainy. Mapa potrzeb ukraińskiego sektora biznesowego”). Jak wskazują jej organizatorzy, wojna przyniosła ogromne straty materialne ukraińskiej gospodarce. Perspektywa odbudowy tego kraju ze zniszczeń powojennych wydaje się odległa. Doświadczenia z przeszłości pokazują jednak, że powodzenie takiego procesu wymaga odpowiedniego wcześniejszego przygotowania.