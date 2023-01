Notowania Orlenu na warszawskiej giełdzie rosły w pierwszych dniach 2023 r. W poniedziałek akcje zdrożały o 0,5 proc., a we wtorek po południu zyskiwały ponad 1 proc., do ok. 65,4 zł. Inwestorzy reagowali zatem bez większych emocji na informacje z weekendu, kiedy Orlen obniżył ceny hurtowe paliw o kilkanaście procent. W nowym roku Polacy nie zobaczyli istotnych podwyżek na stacjach benzynowych, mimo że VAT wrócił do poziomu 23 proc. z wcześniejszych 8 proc., a akcyza i opłata paliwowa wzrosła o kilkanaście groszy.