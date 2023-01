Postpandemiczne problemy gospodarcze przedefiniowały priorytety administracji. Już w II połowie 2021 r. w USA pojawiła się polityczna presja, by Biden uwolnił strategiczne rezerwy ropy naftowej. Równolegle zaczął się powrót do negocjacji z Iranem w Wiedniu nad zniesieniem sankcji oraz namawianie krajów zrzeszonych w Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), by zwiększyły wydobycie w celu obniżenia cen. Moment zwrotny stanowiła jednak rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 r., wskutek której światowe ceny energii wystrzeliły jeszcze bardziej. W odpowiedzi w marcu Biden zdecydował się puścić na rynek 180 mln baryłek ropy z amerykańskiej rezerwy strategicznej, obniżając jej poziom do najniższego od 1984 r. Po rezerwę sięgnięto też w październiku po niespodziewanej decyzji OPEC+, by zmniejszyć wydobycie ropy w ramach kartelu o 2 mln baryłek dziennie, podjętej mimo próśb USA i wizyty prezydenta w Arabii Saudyjskiej. Wizyta już na starcie była zresztą trudna wizerunkowo, bo w trakcie kampanii Biden zapowiadał zero tolerancji dla dyktatur opierających się na eksporcie węglowodorów i deklarował, że uczyni Rijad pariasem.