- W najtrudniejszej sytuacji są najmniejsze sklepy e-commerce. Według badania Dun & Bradstreet aż 51 proc. z grupy firm, których główną zarejestrowaną działalnością jest sprzedaż online, określa swoją sytuację jako „złą” lub „bardzo złą”. Wynika to m.in. z tego, że często są to sklepy, które powstały w ostatnim czasie, po wybuchu pandemii, na fali dużego wzrostu i ogromnej popularności sektora e-commerce. Jednak założenie sklepu a rentowne prowadzenie i rozwój to dwie różne sprawy - tłumaczy Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Unity Group, i dodaje, że w tym roku wzrosty w e-commerce wróciły do wartości sprzed 2020 r. Dodatkowo szalejąca inflacja, wzrost kosztów (w tym energii), problemy z dostępnością produktów, które wymuszały zatowarowanie na zapas, spowodowały, że cash flow i rentowność wielu firm z tego segmentu się załamały.