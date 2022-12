Wśród krajów Półwyspu Arabskiego w końcu 2021 r. największym inwestorem były Zjednoczone Emiraty Arabskie (z prawie 590 mln zł), wyprzedzając Kuwejt (z ok. 150 mln zł).

Saudyjczycy mogą inwestować u nas jednak za pośrednictwem podmiotów ulokowanych w innych krajach europejskich. Z danych Eurostatu na koniec 2020 r. wynika, że z 39,7 mld euro ich zaangażowania w Unii Europejskiej prawie 31 mld euro przypadało na Holandię, a kolejne 6,7 mld na Luksemburg. To państwa często wybierane na europejskie centrale grup kapitałowych spoza kontynentu, m.in. ze względu na korzystne rozwiązania podatkowe. W Holandii jest zresztą zarejestrowana Aramco Overseas Company, spółka, z którą Orlen podpisał umowę w sprawie sprzedaży podmiotu zajmującego się hurtową sprzedażą paliw.

Większe niż inwestycje bezpośrednie były obroty handlowe między Polską a Arabią Saudyjską. Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zwłaszcza w przypadku importu do Polski. 95 proc. przywozu do naszego kraju to produkty mineralne - głównie ropa naftowa.