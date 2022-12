W czasie COP26 została zawiązana koalicja kilkuset instytucji finansowych pod nazwą Glasgow Finance Alliance for Zero Net. Zrzesza ona 450 banków i firm ubezpieczeniowych z całego świata. Instytucje te zobowiązały się dążyć do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej i przeznaczyć na finansowanie tego celu łącznie nawet do 130 bln dol. Zresztą niedługo przed konferencją klimatyczną COP26, w listopadzie 2021 r., czołowa australijska firma badawcza SEC Newgate Research opublikowała raport , z którego wynika, że ponad połowa badanych mieszkańców dużych, rozwiniętych państw deklaruje gotowość do bojkotu firm o słabych wynikach w obszarze ESG.