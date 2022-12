Po negocjacjach z dyplomatami unijnymi w Waszyngtonie strona amerykańska po raz kolejny zapewnia, że wprowadzi zmiany w Inflation Reduction Act (IRA), ustawie , która wywołała jednoznaczną krytykę po drugiej stronie Atlantyku. – Jeśli chodzi o obawy [Europy], oczywiście będziemy dalej rozmawiać z naszymi europejskimi sojusznikami – zapowiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jednocześnie administracja prezydenta Joego Bidena nie ma zamiaru ze sprawą wracać do Kongresu, co sugeruje, że ewentualne korekty będą raczej kosmetyczne. A to może zwiastować, że jesteśmy dopiero na początku trudnych negocjacji między Brukselą a Waszyngtonem.